انهيار رجاء الجداوى في عزاء هيثم أحمد زكي

تحرير:وتصوير: هاني شمشون ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

رجاء الجداوي

انهارت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، اليوم السبت، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وقالت وهي تغالب دموعها: "كان ابني، وكنت بتواصل معاه باستمرار، بس هو نصيب وقضاء الله لا نستطيع تأخيره ولو ثانية"، مضيفة أن نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، "كان متواضعا جدا وبسيطا في كل شيء، يتحمل النقد ولو كان لاذعا، ومبيزعلش من حد، الله يرحمه الله يرحمه"

وتوافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتلقى عزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تلقت خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات. وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي