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«منعنا كارثة».. تفاصيل إخماد حريق الطائرة الأوكرانية بشرم الشيخ

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
مطار شرم الشيخ - أرشيفية
مطار شرم الشيخ - أرشيفية
وجه وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ، على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة، وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الطائرة التابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

على الفور، توجه فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ بالمطار، وقاموا بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة.

كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية؛ للحفاظ على سلامتهم.

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أحمد موسى: إحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد (فيديو)

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بعد طعن زميلهم.. عمال نظافة الإسكندرية يستغيثون من «بلطجة» النباشين

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طالب النائب محمد فؤاد، بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى. وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.
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نائب: تطوير مطار شرم الشيخ إنجاز جديد في عهد السيسي

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ يعد إنجازً جديدًا لوزارة الطيران المدني بعهد السيسي، مشيدا بالتطوير الشامل بالمطار خاصة على المستوى الأمني والذي لاقى استحسان دولي، لاعتماد المنظومة الأمنية الجديدة على تتبع منذ دخوله للمطار وتتبع الحقائب والعاملين. وأكد أن زيادة القدرة الاستيعابية للمطار ستسمح بحركة سياحية أكثر سلاسة خلال الموسم الشتوي. وأوضح، أن وزارة الطيران تبذل جهودًا ملحوظة في تطوير المطارات المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
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لإنقاذ حياة راكب.. مصر للطيران تغير مسار رحلة أبوظبي

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مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز «إيرباص»

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز(ايرباص A220-300) قادمة من مصنع ميرابيل بكندا للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها تشمل 12 طائرة من المقرر وصولها قبل منتصف العام القادم 2020. ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة وذلك من خلال تصميم الطائرة المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.
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مصر للطيران تطالب المسافرين بالتواجد قبل الإقلاع بـ3 ساعات

طالبت شركة مصر للطيران عملاءها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية غدا الجمعة، من مطار برج العرب بالإسكندرية، بضرورة التواجد قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، أن ذلك يأتي لضمان الوصول في الموعد المحدد، لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات، وذلك في ضوء توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غدا على محافظات الوجه البحري.
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