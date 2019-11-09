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أحمد موسى: إحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
أحمد موسى
أحمد موسى
أكد الإعلامي أحمد موسي، على مؤسسات الدولة المصرية تتصرف بشكل قانوني تمامًا، قائلًا: «معندناش حاجة خارج القانون، واحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد». وأضاف موسي خلال تقديمه لبرنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أن مطالبة وزيران بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتحقيق أممي في وفاة عبدالله محمد مرسي أمر لا يجوز»، متابعًا: «مصر بلد شريفة ومسؤولينها شرفاء»، موضحًا أن أعضاء جماعة الإخوان يرغبوا في فضح عبد الله عقب وفاته هما اللي عايزين».

وتابع موسى خلال البرنامج: «أنا معاكوا وهساندكوا بس تعرفوا الحقيقة تنشروها».

السيطرة -على -حريق -طائرة (2)

«منعنا كارثة».. تفاصيل إخماد حريق الطائرة الأوكرانية بشرم الشيخ

وجه وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ، على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة، وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الطائرة التابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.
عمال- نظافة -الإسكندرية (2)

بعد طعن زميلهم.. عمال نظافة الإسكندرية يستغيثون من «بلطجة» النباشين

انتابت العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية حالة من القلق خشية تعرضهم لوقائع مماثلة لما تعرض له زميلهم توفيق أحمد، الذي طعنه أحد النباشين رافضا قيام العامل المشار إليه بمهام عمله بجمع القمامة، قبل الانتهاء من فرزها، ومع إصرار العامل على استكمال عمله قام النباش بطعنه بسكين، ما استلزم دخوله المستشفى وإجراء جراحة عاجلة بعد إصابته بجرح قطعي فى العضد اليمنى واشتباه قطع في الشريان والعصب، حيث تبين أن أبعاد الجرح نحو 3 سم مقابل 7 سم، مع قطع فى الشرايين، وأرسل العاملون فى الشركة استغاثة إلى قيادات المحافظة بعنوان "دماؤنا تُهدر بسبب بلطجة النباشين".
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قرينة السيسي تهنئ المصريين بالمولد النبوي: «مولده رحمة لنا»

أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن تهنئتها للأمة المصرية والعربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد المصطفى رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي،: "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

هل يدعم البنك المركزي الأغنياء؟ برلماني يُجيب

طالب النائب محمد فؤاد، بحث وتحديد الأسباب التى دفعت البنك المركزى لإيقاف دعم إسكان محدودى الدخل، فى الوقت الذى يسعى فيه لاطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 مليون جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزى بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولى. وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى يعتزم تنفيذ مبادرة لدعم بعض الوحدات السكنية التى تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيها، وذلك من خلال منح تمويلات للمطورين العقاريين بفائدة منخفضة، حيث أعلنت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن مبادرة تمويل بشريحة 50 مليار جنيه، والمفاوضات بين الغرفة والمركزى قد اتفقت حول 90% من البنود، على أن يتم دعم وحدات الإسكان التى تتراوح أسعارها من 2 إلى 3 مليون جنيه، بالإضافة لمنح تمويلات بفائدة مخفضة للمطورين العقاريين.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

في اليوبيل الذهبي.. السيسي يستقبل رؤساء «الدستورية»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري.
الرئيس-السيسى

السيسي لـ«الدستورية»: أنتم حصن حماية الحقوق والحريات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة إلى قضاة مصر بالمحكمة الدستورية، وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".
سحر-نصر (1)

21.6 مليار دولار محفظة البنك الإسلامى للتنمية بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. وبحث الجانبان التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والإفريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، فى ظل توافق البرنامج مع إستراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتعزيزا للدور المصري عربيا وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
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