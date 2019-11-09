أحمد موسى: إحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد (فيديو)

تحرير:محمد فتحي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسي، على مؤسسات الدولة المصرية تتصرف بشكل قانوني تمامًا، قائلًا: «معندناش حاجة خارج القانون، واحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد». وأضاف موسي خلال تقديمه لبرنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أن مطالبة وزيران بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتحقيق أممي في وفاة عبدالله محمد مرسي أمر لا يجوز»، متابعًا: «مصر بلد شريفة ومسؤولينها شرفاء»، موضحًا أن أعضاء جماعة الإخوان يرغبوا في فضح عبد الله عقب وفاته هما اللي عايزين».