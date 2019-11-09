أحمد موسى: إحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد (فيديو)
تحرير:محمد فتحي٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
أحمد موسى
أكد الإعلامي أحمد موسي، على مؤسسات الدولة المصرية تتصرف بشكل قانوني تمامًا، قائلًا: «معندناش حاجة خارج القانون، واحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد».
وأضاف موسي خلال تقديمه لبرنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أن مطالبة وزيران بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتحقيق أممي في وفاة عبدالله محمد مرسي أمر لا يجوز»، متابعًا: «مصر بلد شريفة ومسؤولينها شرفاء»، موضحًا أن أعضاء جماعة الإخوان يرغبوا في فضح عبد الله عقب وفاته هما اللي عايزين».
وتابع موسى خلال البرنامج: «أنا معاكوا وهساندكوا بس تعرفوا الحقيقة تنشروها».