اعتماد الميزانية وسفر سراج.. قرارات مجلس الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

مجلس الأهلي

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إداة النادي الأهلي، أن المجلس أعرب عن استياءه الشديد من قرارت اتحاد كرة السلة المصري، بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت أحداث مؤسفة واشتباكات بين اللاعبين قبل لحظات من نهاية المباراة في إطار دور الـ16 من كأس مصر، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة الأهلي في تصريحات لقناة الأهلي، إن المجلس سيسلك كل الطرق القانونية بعد قرارات اتحاد كرة السلة والتي يراها المجلس أنها غير منصفة على الإطلاق.

وأعلن فؤاد، قرارت مجلس إدارة النادي الأهلي الذي عقد مساء يوم السبت بمقر النادي بالشيخ زايد وجاءت كالتالي: - الموافقة على سفر محمد سراج، عضو المجلس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر ويمبلي للاستادات، المُقرر إجراءه في الفترة بين 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري بعد وصول دعوة من الإدارة الخاصة للمؤتمر، حيث سيشارك