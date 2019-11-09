رياضة

اعتماد الميزانية وسفر سراج.. قرارات مجلس الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
مجلس الأهلي
مجلس الأهلي
أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إداة النادي الأهلي، أن المجلس أعرب عن استياءه الشديد من قرارت اتحاد كرة السلة المصري، بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت أحداث مؤسفة واشتباكات بين اللاعبين قبل لحظات من نهاية المباراة في إطار دور الـ16 من كأس مصر، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة الأهلي في تصريحات لقناة الأهلي، إن المجلس سيسلك كل الطرق القانونية بعد قرارات اتحاد كرة السلة والتي يراها المجلس أنها غير منصفة على الإطلاق.
وأعلن فؤاد، قرارت مجلس إدارة النادي الأهلي الذي عقد مساء يوم السبت بمقر النادي بالشيخ زايد وجاءت كالتالي: - الموافقة على سفر محمد سراج، عضو المجلس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر ويمبلي للاستادات، المُقرر إجراءه في الفترة بين 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري بعد وصول دعوة من الإدارة الخاصة للمؤتمر، حيث سيشارك
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اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (3)

عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
ماوريسيو-بوكيتينو (3)

بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

علق بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على مباراة فريقه أمام، شيفلد يونايتد، إذ أشار الأرجنيتني، إلى أنه حاليًا فى مرحلة بناء فريق، مضيفا أنه "سنرى ما إذا كنا قمنا ببناء ما نريده أم لا؟". وشهدت مباراة السبيرز وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، تعادلا مخيبا، ليستقر توتنهام فى المركز الثانى عشر من جدول البريمرليج برصيد 14 نقطة.
زامبيا - جنوب إفريقيا

التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.
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كابتن-محسن-صالح

الأهلي يعلن تعيين محسن صالح رئيسًا للجنة التخطيط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعيين محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة بالقلعة الحمراء، وسوف يعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة المقبلة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب. وتضم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي النادي السابقين.
تركي-آل-الشيخ

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ لمجلس الأهلي

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي مؤكدا على اعتزازه الشديد بالعلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي ومسئوليه وجماهيره، ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الاهلي همإ اخواني واصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والأخوه وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب". وكان ال الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة.
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الأهلي عن زيارة آل الشيخ للخطيب: تعبر عن مشاعر حميمة

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًّا عبر موقعه الرسمي كشف فيه تفاصيل زيارة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين.. وجاء البيان كالتالي: "بكل الترحاب والتقدير استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين".
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قُبلات وأحضان في زيارة تركي آل الشيخ لمنزل الخطيب

في مفاجأة من العيار الثقيل، زار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في منزله، واطمأن عليه بعد سوء حالته الصحية وخضوعه لحقن في الظهر وبعد أن ألزمه الطبيب المعالج بالمكوث في المنزل خوفًا من خضوع رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية رابعة. ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".
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