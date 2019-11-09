التعادل السلبي يحسم مواجهة جنوب إفريقيا وزامبيا

تحرير:علي الزيني ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ م

جنوب إفريقيا - زامبيا

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي مع نظيره الزامبي، التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020، وشهدت المواجهة حدثًا تاريخيًا، حيث أدارها طاقم تحكيم نسائي مكون من، الرواندية سلمى موكانسانجا حكم الساحة، وعاونتها الحكمة المغربية فتيحة الجرمومي.

دخل منتخب جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من: دارين جونسون، ايتوميلينج شوبان، كاتيجو موهامي،اثينكوسي دلالا، كاموهيلو ماهلاتسي، كيجان جوهانيس، جرانت مارجيمان، هابي تنيكو، ثيندو موكوميلا، كوباميلو كوديسانج. في المقابل لعب منتخب زامبيا اللقاء بتشكيل مكون من: مانجاني باندا، موزيس نيوندو، بروسبير شولويا، سولومون