بوكيتينو عن التعادل أمام شيفلد: أنا محبط

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

بوكيتينو

علق بوكيتينو المدير الفنى لفريق توتنهام على مباراة فريقه أمام، شيفلد يونايتد، إذ أشار الأرجنيتني، إلى أنه حاليًا فى مرحلة بناء فريق، مضيفا أنه "سنرى ما إذا كنا قمنا ببناء ما نريده أم لا؟". وشهدت مباراة السبيرز وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، على ملعب توتنهام هوتسبير، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، تعادلا مخيبا، ليستقر توتنهام فى المركز الثانى عشر من جدول البريمرليج برصيد 14 نقطة.

وقال بوكيتينو عقب المباراة فى تصريحات لشبكة سكاى سبورتس الإنجليزية: "نحن نحتاج إلى التوازن، كنا نبني فريق عندما لعبنا فى دورى الأبطال، والدورى الإنجليزي أصعب البطولات التى يمكن أن تنافس عليها، ومن الصعب التعامل مع هذا الموقف، أنت دائمًا تتوقع نتائج أفضل من الواقع". وأكمل بوكتينو عن المباراة: "هى لم