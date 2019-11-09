بعد وفاة ثالث أبنائها في «كف القمر».. ماذا قالت وفاء عامر عن هيثم زكي؟

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

هيثم أحمد زكي وخالد صالح وإخوانهم في «كف القمر»

"قمر" سيدة صعيدية لها 5 أبناء بالنسبة لها خمسة أصابع مثل "كف" يدها، تسعى بكل ما تمتلك أن تجعلهم كالعقد المربوط لا ينفصلوا بعد موت والدهم، "ولاد قمر" اضطرتهم قسوة الحياة والفقر للسفر من الصعيد إلى القاهرة، لكنهم ضلوا الطريق وتاهت الخطاوي، لتبدأ رحلة "ذكري" الابن الأكبر في البحث عن "أخوته" مرة أخرى، كما وعد قمر: "زي ما استلمت أخواتي هرجعهملك في كفك"، والتقى أبناء قمر حول النعش في الوداع الاخير لتنتهي أحداث الفيلم بمشهد بناء البيت تنفيذا لوصية قمر لذكري: "البيت محتاج أخوات مفيش يد واحدة هتعرف تبنيه".

وبعيدا عن شاشة السينما خطف الموت أبناء "قمر" التي أدت دورها الفنانة وفاء عامر، واحدا تلو الآخر، فبعد مرور 3 سنوات على عرض الفليم، في 25 سبتمبر عام 2014، رحل الفنان خالد صالح (ذكري الابن الاكبر لقمر)، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، أثر إجرائه عملية جراحية في القلب.وفي 23 أغسطس من العام