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بعد وفاة ثالث أبنائها في «كف القمر».. ماذا قالت وفاء عامر عن هيثم زكي؟

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
هيثم أحمد زكي وخالد صالح وإخوانهم في «كف القمر»
هيثم أحمد زكي وخالد صالح وإخوانهم في «كف القمر»
"قمر" سيدة صعيدية لها 5 أبناء بالنسبة لها خمسة أصابع مثل "كف" يدها، تسعى بكل ما تمتلك أن تجعلهم كالعقد المربوط لا ينفصلوا بعد موت والدهم، "ولاد قمر" اضطرتهم قسوة الحياة والفقر للسفر من الصعيد إلى القاهرة، لكنهم ضلوا الطريق وتاهت الخطاوي، لتبدأ رحلة "ذكري" الابن الأكبر في البحث عن "أخوته" مرة أخرى، كما وعد قمر: "زي ما استلمت أخواتي هرجعهملك في كفك"، والتقى أبناء قمر حول النعش في الوداع الاخير لتنتهي أحداث الفيلم بمشهد بناء البيت تنفيذا لوصية قمر لذكري: "البيت محتاج أخوات مفيش يد واحدة هتعرف تبنيه".
وبعيدا عن شاشة السينما خطف الموت أبناء "قمر" التي أدت دورها الفنانة وفاء عامر، واحدا تلو الآخر، فبعد مرور 3 سنوات على عرض الفليم، في 25 سبتمبر عام 2014، رحل الفنان خالد صالح (ذكري الابن الاكبر لقمر)، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، أثر إجرائه عملية جراحية في القلب.وفي 23 أغسطس من العام
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عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (16)

عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
ؤجاء - الجداوي- (2)

انهيار رجاء الجداوى في عزاء هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، اليوم السبت، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وقالت وهي تغالب دموعها: "كان ابني، وكنت بتواصل معاه باستمرار، بس هو نصيب وقضاء الله لا نستطيع تأخيره ولو ثانية"، مضيفة أن نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، "كان متواضعا جدا وبسيطا في كل شيء، يتحمل النقد ولو كان لاذعا، ومبيزعلش من حد، الله يرحمه الله يرحمه"
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (33)

شقيقه استقبلهم.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء هيثم أحمد زكي

توافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وسامح الصريطي وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي ومحمد رمضان ومرتضى منصور ووائل الإبراشي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ومي نور الشريف وشهيرة وماجدة زكي ودينا وروجينا، ودرة.
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ؤجاء - الجداوي- (2)

انهيار رجاء الجداوى في عزاء هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، اليوم السبت، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وقالت وهي تغالب دموعها: "كان ابني، وكنت بتواصل معاه باستمرار، بس هو نصيب وقضاء الله لا نستطيع تأخيره ولو ثانية"، مضيفة أن نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، "كان متواضعا جدا وبسيطا في كل شيء، يتحمل النقد ولو كان لاذعا، ومبيزعلش من حد، الله يرحمه الله يرحمه"
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (33)

شقيقه استقبلهم.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء هيثم أحمد زكي

توافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وسامح الصريطي وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي ومحمد رمضان ومرتضى منصور ووائل الإبراشي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ومي نور الشريف وشهيرة وماجدة زكي ودينا وروجينا، ودرة.
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سيارة جديدة بدون لوحات.. محمد رمضان في عزاء هيثم أحمد زكي

وصل الفنان محمد رمضان، عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام كما توافد عدد كبير من النجوم بينهم الفنان أحمد السقا، وأحمد حلمي، وأحمد السعدني، وأحمد صلاح حسني، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، ولفت رمضان الانتباه بسبب حضوره بسيارة جديدة ماركة "كاديلاك"، بدون لوحات الأرقام المعدنية.
هيثم- أحمد- زكي

سرادق عزاء للفنان هيثم زكي بالزقازيق.. وأسرته: ربنا يرحمه

تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، سرادق عزاء له اليوم الجمعة بمدينة الزقازيق. وقال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته في وقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة، داعيا له بالرحمة والمغفرة. يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز 35 عامًا متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية ووارى جثمانه الثرى بمقبرة والده، تقيم بمدينة الزقازيق. وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدا السبت في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.
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