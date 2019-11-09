بعد وفاة ثالث أبنائها في «كف القمر».. ماذا قالت وفاء عامر عن هيثم زكي؟

"قمر" سيدة صعيدية لها 5 أبناء بالنسبة لها خمسة أصابع مثل "كف" يدها، تسعى بكل ما تمتلك أن تجعلهم كالعقد المربوط لا ينفصلوا بعد موت والدهم، "ولاد قمر" اضطرتهم قسوة الحياة والفقر للسفر من الصعيد إلى القاهرة، لكنهم ضلوا الطريق وتاهت الخطاوي، لتبدأ رحلة "ذكري" الابن الأكبر في البحث عن "أخوته" مرة أخرى، كما وعد قمر: "زي ما استلمت أخواتي هرجعهملك في كفك"، والتقى أبناء قمر حول النعش في الوداع الاخير لتنتهي أحداث الفيلم بمشهد بناء البيت تنفيذا لوصية قمر لذكري: "البيت محتاج أخوات مفيش يد واحدة هتعرف تبنيه".
وبعيدا عن شاشة السينما خطف الموت أبناء "قمر" التي أدت دورها الفنانة وفاء عامر، واحدا تلو الآخر، فبعد مرور 3 سنوات على عرض الفليم، في 25 سبتمبر عام 2014، رحل الفنان خالد صالح (ذكري الابن الاكبر لقمر)، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، أثر إجرائه عملية جراحية في القلب.وفي 23 أغسطس من العام
وبعيدا عن شاشة السينما خطف الموت أبناء "قمر" التي أدت دورها الفنانة وفاء عامر، واحدا تلو الآخر، فبعد مرور 3 سنوات على عرض الفليم، في 25 سبتمبر عام 2014، رحل الفنان خالد صالح (ذكري الابن الاكبر لقمر)، عن عمر يناهز 50 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، أثر إجرائه عملية جراحية في القلب.
وفي 23 أغسطس من العام الماضي خطف الموت الممثل الأردني ياسر المصري، (الذي جسد دور ضاحي الابن الثاني لقمر)، في حادث سيارة عن عمر يناهز 47 عاما.
وكان "ياسين" الابن الأصغر لـ"قمر" والأصبع الثالث في "كفها"، ترك أخواته وهرب ليعيش وحيدا، والذي جسد دوره ببراعة الفنان هيثم أحمد ذكي، آخر الراحلين، إذ غادر عالمنا في الساعات الاولىمن صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عاما.
وتشابه دور ياسين إلى حد كبير مع حياة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الواقع، إذ كانت الوحدة وفقدان الأب القاسم المشترك بينهما.
وتحدثت الفنانة وفاء عامر، التي جسدت دور قكر في الفليم، عن هيثم زكي، أصغر أبنائها في "كف القمر"، مؤكدة في لـ"التحرير"، أن "هيثم كان خلوق وطيب وبيصلي ويعرف ربنا وبيحس بالغلابة أوي، وعنده سمو وعزة نفس غير طبيعية، وممثل محترم ظلمته المقارنة بينه وبين والده أحمد زكي، وبين ناس كتير في جيله".
وبصوت يغلبه الحزن، قالت: "إحنا فقدنا ممثل وإنسان مؤدب جدا.. لما كنا بنصور فيلم (كف القمر) كان بيتعامل معايا على أني والدته، كان بييجي قبل التصوير وهو داخل يقولي (صباح الخير ياما) باللهجة الصعيديةـ كان عايش الشخصية جدا، لأنه ممثل محترف، وفي الحياة كان أخويا الصغير، وبيسأل علىّ، كان حاسس بالوحدة وكان نفسه يحس أن كل الناس حواليه".
وتابعت وفاء عامر: "هيثم أحمد زكي، كان هو اللي بيبادر بمودته وحبه للناس، الدنيا قصيرة ويا ريت نسأل على بعض، ومانظلمش بعض، لأن دي محطة إحنا عايشينها اسمها دنيا".