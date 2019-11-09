عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم
٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
عصام عبدالحميد مدرب سلة الزمالك
كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
وعن عقوبات اتحاد السلة بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، وصف المدير الفني للزمالك والمنتخب الوطني، بأنها قرارات "ظالمة" وأنه لم يرتكب أي مخالفة، إذ قال:" اتحاد السلة يكيل بمكيالين والعقوبات التي أصدرها غير منطقية، لأنني لم أرتكب أي مخالفة، وعندما هددت بالانسحاب كنت أحافظ على حقوق الزمالك وأتمسك
وعن عقوبات اتحاد السلة بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، وصف المدير الفني للزمالك والمنتخب الوطني، بأنها قرارات "ظالمة" وأنه لم يرتكب أي مخالفة، إذ قال:" اتحاد السلة يكيل بمكيالين والعقوبات التي أصدرها غير منطقية، لأنني لم أرتكب أي مخالفة، وعندما هددت بالانسحاب كنت أحافظ على حقوق الزمالك وأتمسك بتطبيق قرار اتحاد السلة نفسه بحضور 50 مشجع لكل نادي".
وواصل عصام عبدالحميد: "هل يعقل أن اللاعب الذي قام بسبي ومحاولة الاعتداء علي يتم معاقبته بالإيقاف مباراتين فقط، وأنا يتم إيقافي 4 مباريات؟" مضيفا: "هناك حرب على النادي وعلى المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وهذه القرارات تؤكد ذلك".
واختتم: "هذه العقوبات يقف ورائها محمد عبدالمطلب نائب رئيس اتحاد السلة، لأنه يكره نادي الزمالك ويحارب النادي، لكن إدارة الزمالك لن تصمت تجاه هذا الظلم وسوف تتخذ إجراءات ضد هذه القرارات".