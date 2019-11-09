رياضة

عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
عصام عبدالحميد مدرب سلة الزمالك
عصام عبدالحميد مدرب سلة الزمالك
كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
وعن عقوبات اتحاد السلة بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، وصف المدير الفني للزمالك والمنتخب الوطني، بأنها قرارات "ظالمة" وأنه لم يرتكب أي مخالفة، إذ قال:" اتحاد السلة يكيل بمكيالين والعقوبات التي أصدرها غير منطقية، لأنني لم أرتكب أي مخالفة، وعندما هددت بالانسحاب كنت أحافظ على حقوق الزمالك وأتمسك
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جمهور-الاهلى

تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
كهربا

تركي آل الشيخ: «كهربا أجيبوا الأهلي في دقيقتين»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ينتظر إشارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل التدخل في الصفقة من أجل التوقيع للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضاف آل الشيخ خلال فيديو نشر على صفحته الرسمية فيسبوك: "كهربا دقيقتين ويكون في الأهلي، مسافة السكة فقط، لكن أنتظر قرار الخطيب لكي أتدخل".
برشلونة

برشلونة يخطف صدارة الدوري بعد اكتساح سيلتا فيجو

نجح فريق برشلونة في حصد فوز سهل أمام نظيره فريق سيلتا فيجو، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، التي أقيمت على ملعب كامب نو. وسجل أهدف الفريق الكتالوني البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء، والدقيقة الـ45 و الدقيقة الـ48 وسجل الهدف الرابع سيرجو بوسكيتس، في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة، بينما سجل هدف سيلتا فيجو لوكاس أولازا في الدقيقة الـ42.
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سلة الأهلي والزمالك

عقوبات بالجملة من اتحاد السلة على الأهلي والزمالك

وقع اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، عقوبات على الأهلي والزمالك على خلفية المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي شهدت فوز القلعة الحمراء بنتيجة 92- 80، وشهدت المباراة أحداث شغب كبيرة من جانب الفريقين، وصلت إلى اشتباكات بالأيدي.. وجاءت العقوبات كالتالي: إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفنى للزمالك لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه على خلفية أحداث أزمة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بينهما أول أمس فى إطار لقاءات دور الـ16 من منافسات كأس مصر.
هدف -الزمالك (5)

الزمالك يفوز على جولدي بثلاثية وديًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره جولدي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض، محمد عنتر، أشرف بن شرقي، وكريم بامبو. بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من كل من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وفي الدفاع محمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وعبدالله جمعة، وفي الوسط طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأحمد سيد (زيزو) وأشرف بن شرقي، وفي الهجوم عمر السعيد.
مران الزمالك

مران الزمالك.. تصعيد ثلاثي الناشئين ورسالة لـ«زيزو»

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه، مساء اليوم، في معسكره المغلق المقام في مدينة السادس من أكتوبر، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، الذي اطمأن على محمد عبد الغني وعمر السعيد، العائدين من إصابة، وشهد المران انضمام 3 ناشئين للمعسكر هم أحمد عيد وحسام عبد المجيد (مواليد 2001) ومحمد طارق (مواليد 2002)، بعد مشاركتهم أمام حرس الحدود يوم الجمعة في بطولة الجمهورية، بينما عاد يحيى مفتاح ويوسف مرعي ويوسف محمود من المعسكر إلى فريق مواليد 1999، للمشاركة معه أمام إنبي يوم الأحد في بطولة الجمهورية للناشئين.
مرتضى منصور (3)

مرتضى منصور: سيد عبد الحفيظ يتحرش بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لم يطلب زيارة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كما أن الأخير لم يرفض ذلك، وأوضح أن وزير الرياضة أشرف صبحي، لم يعرض الأمر عليه، وكل ما تردد بشأن الحديث عن ترتيبه لزيارة رئيس القلعة الحمراء، مجرد شائعات، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال رئيس الزمالك: "لا خلاف في الأساس بيني وبين الخطيب، لا أطمع في رئاسة الأهلي ولا أعتقد أنه يسعى لرئاسة الزمالك، وبالتالي ليس بيننا تنافس، وعلاقتنا قائمة على عراقة الناديين".
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