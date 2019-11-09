عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

عصام عبدالحميد مدرب سلة الزمالك

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.

وعن عقوبات اتحاد السلة بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، وصف المدير الفني للزمالك والمنتخب الوطني، بأنها قرارات "ظالمة" وأنه لم يرتكب أي مخالفة، إذ قال:" اتحاد السلة يكيل بمكيالين والعقوبات التي أصدرها غير منطقية، لأنني لم أرتكب أي مخالفة، وعندما هددت بالانسحاب كنت أحافظ على حقوق الزمالك وأتمسك