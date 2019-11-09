عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

تحرير:وتصوير: هاني شمشون ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".

وأضافت شعيب: "أنا ماقصرتش في حقه، كنا بنرن عليه كتير، وهو مايردش، ممكن يرد عليك بعد يومين تلاتة، ده حتى كان عنده مشكلة كبيرة خاصة بيه وحلتها له".واستكملت: "أنا زي مامته وباباه وصاه وقاله دي عمتك، وكان في اللوكيشن يقولي يا عمتو يا عمتو"، مؤكدة في حزن شديد: "كان هيبقى نجم كبير، بس ربنا له قضاء ونفذ، الحمد