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نهال عنبر: هيثم أحمد زكي كان طيب القلب ولا يكره أحدا

تحرير:هاني شمشون ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م
نهال عنبر
نهال عنبر
قالت الفنانة نهال عنبر، إن علاقتها بالفنان أحمد زكي قديمًة وكانت ممتدة ومتصلة إلى الأبناء، مشيرة إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان مثل الطفل الصغير يملك براءة ليس لها مثيلا، موضحة: «أنه كان طيب القلب، لا يكره أحدًا ولا يعرف للكره طريق، شخصية غايه في الاحترام والطيبة، كان حنين جدًا جدًا، وأنا أعرف هيثم من وقت ماكان طفل صغير». وأشارت إلى أن ابنها حسام كان صديقه ويلازمة على الدوام، متابعة: «كانوا دايما مع بعض وحسام بيطمني عليه»، مشيرة إلى أنها وعائلتها لم تترك هيثم زكي بمفرده، لوجود علاقه دائمة بينه وبين إبني لا تنقطع.
وتوافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتلقى عزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تلقت خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات. وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد
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عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
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انهيار رجاء الجداوى في عزاء هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، اليوم السبت، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وقالت وهي تغالب دموعها: "كان ابني، وكنت بتواصل معاه باستمرار، بس هو نصيب وقضاء الله لا نستطيع تأخيره ولو ثانية"، مضيفة أن نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، "كان متواضعا جدا وبسيطا في كل شيء، يتحمل النقد ولو كان لاذعا، ومبيزعلش من حد، الله يرحمه الله يرحمه"
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عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (16)

عفاف شعيب عن هيثم أحمد زكي: كان عنده إحساس أنه هيبقى زي باباه

قالت الفنانة عفاف شعيب، على هامش تأديتها واجب العزاء الفنان هيثم أحمد زكى، فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إن الفنان الراحل "كان طيب وفي حاله على طول، وكنا بنشرب الشاى والقهوة في اللوكيشن قبل التصوير، وعمرنا ما سمعنا من فمه العيب، وكان بيجي في حاله ويمشي في حاله"، مضيفة "لما كنا بنقوله ألحق فلان أو علان بيقلد أبوك، كان يرد ويقولنا وماله، بيحب بابا وبيقلده، وأن بحب كل اللي بيحب بابا"، متابعة: "كان إنسان مسالم، وكان عنده إحساس أنه هيبقى نجم كبير زي باباه بالظبط".
هيثم- زكي- كف - قمر

بعد وفاة ثالث أبنائها في «كف القمر».. ماذا قالت وفاء عامر عن هيثم زكي؟

"قمر" سيدة صعيدية لها 5 أبناء بالنسبة لها خمسة أصابع مثل "كف" يدها، تسعى بكل ما تمتلك أن تجعلهم كالعقد المربوط لا ينفصلوا بعد موت والدهم، "ولاد قمر" اضطرتهم قسوة الحياة والفقر للسفر من الصعيد إلى القاهرة، لكنهم ضلوا الطريق وتاهت الخطاوي، لتبدأ رحلة "ذكري" الابن الأكبر في البحث عن "أخوته" مرة أخرى، كما وعد قمر: "زي ما استلمت أخواتي هرجعهملك في كفك"، والتقى أبناء قمر حول النعش في الوداع الاخير لتنتهي أحداث الفيلم بمشهد بناء البيت تنفيذا لوصية قمر لذكري: "البيت محتاج أخوات مفيش يد واحدة هتعرف تبنيه".
ؤجاء - الجداوي- (2)

انهيار رجاء الجداوى في عزاء هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة رجاء الجداوي، أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، اليوم السبت، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وقالت وهي تغالب دموعها: "كان ابني، وكنت بتواصل معاه باستمرار، بس هو نصيب وقضاء الله لا نستطيع تأخيره ولو ثانية"، مضيفة أن نجل النجم الكبير الراحل أحمد زكي، "كان متواضعا جدا وبسيطا في كل شيء، يتحمل النقد ولو كان لاذعا، ومبيزعلش من حد، الله يرحمه الله يرحمه"
عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي (33)

شقيقه استقبلهم.. نجوم الفن والمجتمع في عزاء هيثم أحمد زكي

توافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، المقام في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، حيث يتلقى العزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تتلقى خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات، وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد السقا وسامح الصريطي وأحمد السعدني وأحمد صلاح حسني ومحمود البزاوي ومحمد رمضان ومرتضى منصور ووائل الإبراشي ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان، ومي نور الشريف وشهيرة وماجدة زكي ودينا وروجينا، ودرة.
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