نهال عنبر: هيثم أحمد زكي كان طيب القلب ولا يكره أحدا

تحرير:هاني شمشون ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ م

نهال عنبر

قالت الفنانة نهال عنبر، إن علاقتها بالفنان أحمد زكي قديمًة وكانت ممتدة ومتصلة إلى الأبناء، مشيرة إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان مثل الطفل الصغير يملك براءة ليس لها مثيلا، موضحة: «أنه كان طيب القلب، لا يكره أحدًا ولا يعرف للكره طريق، شخصية غايه في الاحترام والطيبة، كان حنين جدًا جدًا، وأنا أعرف هيثم من وقت ماكان طفل صغير». وأشارت إلى أن ابنها حسام كان صديقه ويلازمة على الدوام، متابعة: «كانوا دايما مع بعض وحسام بيطمني عليه»، مشيرة إلى أنها وعائلتها لم تترك هيثم زكي بمفرده، لوجود علاقه دائمة بينه وبين إبني لا تنقطع.

وتوافد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، على عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وتلقى عزاء الرجال رامي عز الدين الأخ غير الشقيق لهيثم، والفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، فيما تلقت خطيبة الفنان الراحل عزاء السيدات. وكان من أبرز الحضور الفنان أحمد حلمي وأحمد