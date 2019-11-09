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يستمر 5 ساعات.. عبور كوكب عطارد أمام الشمس الإثنين

في تمام الساعة 2:35 ظهرا بتوقيت القاهرة سوف يحدث التماس الظاهري لكوكب عطارد مع قرص الشمس عندما تلتقي حافة الكوكب الأولى مع حافة قرص الشمس.
تحرير:محمد فتحي ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م
الشمس_أرشيفية
الشمس_أرشيفية
أصدر معهد البحوث الفلكية بيانًا، برئاسة الدكتور جاد القاضي، قال فيه، إن العالم يشهد ظاهرة فلكية مثيرة الإثنين المقبل، إذ يعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهريًا، بحيث يبدو للراصد من الأرض كأنه نقطة سوداء تتحرك ببطء من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها، وسيرى هذا المرور في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا. وأضاف القاضي، أن الظاهرة ستبدأ في تمام الساعة 2:35 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتستمر لـ5 ساعات ونصف تقريبا، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريبا بسبب غروب الشمس في القاهرة والذي سيكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وتحدث هذه الظاهرة عندما يمر الكوكب في مداره في المسافة بين الأرض والشمس، ففي تمام الساعة 2:35 ظهرا بتوقيت القاهرة سوف يحدث التماس الظاهري لكوكب عطارد مع قرص الشمس عندما تلتقي حافة الكوكب الأولى مع حافة قرص الشمس، وبعدها بدقيقتين «في تمام الساعة 2:37 ظهرا»، يدخل كوكب عطارد كليا إلى القرص
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