برشلونة يخطف صدارة الدوري بعد اكتساح سيلتا فيجو

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

فريق برشلونة

نجح فريق برشلونة في حصد فوز سهل أمام نظيره فريق سيلتا فيجو، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، التي أقيمت على ملعب كامب نو. وسجل أهدف الفريق الكتالوني البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء، والدقيقة الـ45 و الدقيقة الـ48 وسجل الهدف الرابع سيرجو بوسكيتس، في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة، بينما سجل هدف سيلتا فيجو لوكاس أولازا في الدقيقة الـ42.

وبهذا الفوز يتصدر برشلونة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الـ9 في المركز الثامن عشر من جدول الليجا. وظهر الفريق الكتالوني في شوط المباراة الأول بمستوى ضعيف، لكن ميسي استطاع أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ23 من ضربة جزاء،