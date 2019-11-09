رياضة

برشلونة يخطف صدارة الدوري بعد اكتساح سيلتا فيجو

تحرير:محمد جمال ٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
نجح فريق برشلونة في حصد فوز سهل أمام نظيره فريق سيلتا فيجو، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، بالجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، التي أقيمت على ملعب كامب نو. وسجل أهدف الفريق الكتالوني البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البلوجرانا بواقع ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء، والدقيقة الـ45 و الدقيقة الـ48 وسجل الهدف الرابع سيرجو بوسكيتس، في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة، بينما سجل هدف سيلتا فيجو لوكاس أولازا في الدقيقة الـ42.
وبهذا الفوز يتصدر برشلونة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة متساويًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الـ9 في المركز الثامن عشر من جدول الليجا. وظهر الفريق الكتالوني في شوط المباراة الأول بمستوى ضعيف، لكن ميسي استطاع أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ23 من ضربة جزاء،
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جمهور-الاهلى

تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
كهربا

تركي آل الشيخ: «كهربا أجيبوا الأهلي في دقيقتين»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ينتظر إشارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل التدخل في الصفقة من أجل التوقيع للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضاف آل الشيخ خلال فيديو نشر على صفحته الرسمية فيسبوك: "كهربا دقيقتين ويكون في الأهلي، مسافة السكة فقط، لكن أنتظر قرار الخطيب لكي أتدخل".
اشتباكات- سلة -الأهلي -و الزمالك‎ (3)

عصام عبدالحميد: لم أرحل عن الزمالك واتحاد السلة ظالم

كشف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، حقيقة استقالته من تدريب الفريق على خلفية أزمة مباراة القمة في دور الـ16 ببطولة كأس مصر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت اشتباكات بين اللاعبين والأجهزة الفنية بالفريقين، وهو مادفع اتحاد السلة لإصدارة سلسلة من القرار ضد الفريقين، إذ أكد عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب سلة الزمالك حتى الآن، موضحًا أن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية عن الاستقالة من عدمها.
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ريال مدريد

بنزيمة يقود ريال مدريد لاكتساح إيبار في الدوري

حقق ريال مدريد فوزا سهلا على نظيره إيبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب بلدية ايبوروا، والتى تأتى فى إطار الجولة 13 من عمر بطولة الدورى الإسباني (الليجا)، وسجل أهداف الملكى كريم بنزيمة بواقع هدفين في الدقيقتين 17 و29 من ركلتي جزاء، وسيرجو راموس فى الدقيقة 20 من ضربة جزاء، وفيديريكو فالفيردى فى الدقيقة 61، وبهذا الفوز يحتل الفريق الملكي صدارة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة وبفارق نقتطين عن ريال سوسيداد الوصيف برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
فالفيردي

صحيفة إسبانية: مباراة سيلتا فيجو آخر فرصة لفالفيردي

كشفت صحيفة "إى بي سي" الإسبانية، فى تقرير لها، اليوم السبت، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، اتخذ قرارا نهائيا بإقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفنى للفريق الكتالونى، في حال خسارة الفريق مجددا اليوم. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البديل سيكون مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني جديد، كما أوضحت الصحيفة فى تقريرها أن بارتوميو بحاجة إلى شهر على الأقل للتعاقد مع مدير فني جديد لم يتم تجديده بعد، لكن أكثر الأسماء المرشحة في الآونة الأخيرة هما الهولندي رونالد كومان والأرجنتيني مارسيلو جالاردو.
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
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