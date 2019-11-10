تركي آل الشيخ: «كهربا أجيبوا الأهلي في دقيقتين»

تحرير:أحمد سعيد ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ ص

كهربا

تحدث تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه ينتظر إشارة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل التدخل في الصفقة من أجل التوقيع للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضاف آل الشيخ خلال فيديو نشر على صفحته الرسمية فيسبوك: "كهربا دقيقتين ويكون في الأهلي، مسافة السكة فقط، لكن أنتظر قرار الخطيب لكي أتدخل".

وكان كهربا انتقل إلى الدوري البرتغالي وتحديدًا لفريق أفيس في صفقة انتقال مستغلاً نهاية عقده مع الزمالك إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت إرسال البطاقة الدولية للاعب بداعي استمرار عقده. ورحل كهربا عن صفوف الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي بداعي أن تعاقده ينتهي في 30 يونيو 2019 دون موافقة ناديه، وانضم لصفوف