تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي
تحرير:أحمد سعيد
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص
جماهير الأهلي
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لأحد افراد الجماهير التي تواجدت خلال الجلسة، إنه متنازل عن جميع الإساءات التي وُجهت إليه من جماهير الأهلي، وينوي فتح صفحة جديدة.
وأعلن آل الشيخ تصالحه مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وزاره في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين،
وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لأحد افراد الجماهير التي تواجدت خلال الجلسة، إنه متنازل عن جميع الإساءات التي وُجهت إليه من جماهير الأهلي، وينوي فتح صفحة جديدة.
وأعلن آل الشيخ تصالحه مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وزاره في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين، قبل أن يعلن عن مساعدته في علاج مؤمن زكريا لاعب المارد الأحمر، بعد الإصابة التي لحقت به.
وكان آل الشيخ قد عبر عن سعادته الكبيرة بزيارته الخطيب بعد أن كان قد صرح خلال الأيام الماضية بأن انشغاله ببعض الارتباطات في موسم الرياض وراء تأخر هذه الزيارة، ليسدل الستار على كافة الأزمات بين الثنائي.