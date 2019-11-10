تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ ص

جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.

وقال آل الشيخ، خلال تصريحاته لأحد افراد الجماهير التي تواجدت خلال الجلسة، إنه متنازل عن جميع الإساءات التي وُجهت إليه من جماهير الأهلي، وينوي فتح صفحة جديدة. وأعلن آل الشيخ تصالحه مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وزاره في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا على عودة العلاقات بين الطرفين،