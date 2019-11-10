أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

منتخب مصر الأولمبي

?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.

أما في المجموعة الأولى فقد تربع المنتخب الأولمبي المصري في الصدارة بفوزه على نظيره المالي (1 - 0) في افتتاح البطولة على ملعب القاهرة الدولي ثم حسم التعادل بهدف لمثله اللقاء الثاني في المجموعة بين الكاميرون وغانا.- أبرز أرقام الجولة الأولى- 4 مباريات أقيمت حتى الآن شهدت حالتي فوز وتعادلين أحدهما بدون