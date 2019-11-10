أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
منتخب مصر الأولمبي
?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.
أما في المجموعة الأولى فقد تربع المنتخب الأولمبي المصري في الصدارة بفوزه على نظيره المالي (1 - 0) في افتتاح البطولة على ملعب القاهرة الدولي ثم حسم التعادل بهدف لمثله اللقاء الثاني في المجموعة بين الكاميرون وغانا.- أبرز أرقام الجولة الأولى- 4 مباريات أقيمت حتى الآن شهدت حالتي فوز وتعادلين أحدهما بدون
أما في المجموعة الأولى فقد تربع المنتخب الأولمبي المصري في الصدارة بفوزه على نظيره المالي (1 - 0) في افتتاح البطولة على ملعب القاهرة الدولي ثم حسم التعادل بهدف لمثله اللقاء الثاني في المجموعة بين الكاميرون وغانا.
- أبرز أرقام الجولة الأولى
- 4 مباريات أقيمت حتى الآن شهدت حالتي فوز وتعادلين أحدهما بدون أهداف
- استقبلت الشباك 4 أهداف فقط بمعدل هدف واحد فقط في كل مباراة وهو أقل رقم تشهده الجولة الافتتاحيه في البطولات الثلاثة، حيث شهدت نفس الجولة في نسخة 2011 تسجيل 5 أهداف وارتفعت إلى 14 في نسخة السنغال 2015.
- كالعادة تفوقت الأشواط الثانية على الأولى في عدد الأهداف بثلاثة أهداف مقابل هدف
- نجح اللاعبين المحليين في تسجيل هدفين عبر المصري مصطفى محمد لاعب الزمالك في شباك مالي وقلده مدافع أشانتي كوتوكو محمد حبيب باحرازه هدف التعادل لمنتخب «البلاك ستارز» أمام الكاميرون.
- هدفان أيضا جاءا عن طريق نجوم ينشطون في أندية أوروبية الأول للكاميروني فرانك افينا مهاجم يوردينجين الألماني في لقاء غانا، والإيفواري سيلاس جناكا مدافع يوبين البلجيكي في لقاء بلاده أمام نيجيريا.
- ركلة جزاء وحيدة لمصلحة كوت ديفوار أمام نيجيريا وبطاقة حمراء وحيدة أيضًا لمدافع «النسور الخضر» أوليساه نداه في نفس اللقاء الذي أداره الدولي المصري محمد معروف.
- ظهور تاريخي للصافرة النسائية في لقاء جنوب إفريقيا وزامبيا عن طريق الرواندية ساليما موكانسانجا (ساحة) والمغربية فتيجة جرموني (مساعد).
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