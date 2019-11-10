رياضة

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص
ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
وتواجه الفريقان في الدوري على ملعب الأنفيلد في 22 مباراة، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 44 هدفًا، واستقبلت شباكهم 20 هدفًا. ويتصدر ثنائي ليفربول المعتزل إيان راش وكيني دالجليش قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة
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ناصر ماهر

التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.
منتخب مصر الأولمبي

أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا

?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.
جمهور-الاهلى

تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
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مانشستر سيتي

شكوك حول لحاق نجم مانشستر سيتي بموقعة ليفربول

يترقب عشاق كرة القدم، يوم الأحد المقبل، الموقعة المنتظرة التي ستجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، تلك القمة التي سيحتضنها ملعب الأنفيلد ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهي المباراة التي قد يغيب عنها النجم الإسباني ديفيد سيلفا؛ بسبب إصابة عضلية، وقال جوارديولا في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء رويترز: "ديفيد سيلفا أصيب قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول أمام ساوثهامبتون، لقد أبلغني أنه يعاني من مشكلة عضلية".
ليفربول‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة الدوري أمام أستون فيلا

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، وذلك من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب فيتنس فيرست، عندما يستقبل بورنموث نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل آرسنال نظيره وولفرهامبتون على ملعب الإمارات في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.
يورجن كلوب

يورجن كلوب يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة

كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر. وتغلب ليفربول على أرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد، مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5، وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.
فريق ليفربول

قرعة سهلة لدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية، التي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات سهلة للكبار، إذ من المقرر أن يواجه مانشستر سيتي، الذي تأهل على حساب ساوثهامبتون، نظيره أوكسفورد، الذي أطاح بساندرلاند، على ملعب أكسفورد. وعلى ملعب أولد ترافورد، يستضيف مانشستر يونايتد، الذي أخرج تشيلسي، نظيره كولشيستر المتفوق على كرولي تاون، أما ثالثة المواجهات، فسيحل فيها ليفربول ضيفًا على أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بعدما أخرج الأخير فريق وولفر هامبتون.
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