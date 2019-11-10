ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

ليفربول ومانشستر سيتي

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.

وتواجه الفريقان في الدوري على ملعب الأنفيلد في 22 مباراة، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 44 هدفًا، واستقبلت شباكهم 20 هدفًا. ويتصدر ثنائي ليفربول المعتزل إيان راش وكيني دالجليش قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة

وتواجه الفريقان في الدوري على ملعب الأنفيلد في 22 مباراة، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 15 مباراة، وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 44 هدفًا، واستقبلت شباكهم 20 هدفًا.



ويتصدر ثنائي ليفربول المعتزل إيان راش وكيني دالجليش قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 15 و10 أهداف على الترتيب، مقابل 7 أهداف لسيرجيو أجويرو و6 أهداف لستيفن جيرارد و5 أهداف لمايكل أوين.



وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل مانشستر يونايتد الـ14 برصيد 13 نقطة، نظيره برايتون الثامن برصيد 15 نقطة، على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة الرابعة عصرًا.



كما يستقبل وولفرهامبتون الـ15 برصيد 13 نقطة نظيره أستون فيلا الـ17 برصيد 11 نقطة على ملعب مولينيو في تمام الساعة الرابعة عصرًا.