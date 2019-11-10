طقس اليوم الأحد: معتدل نهارا لطيف ليلا

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 29شبين الكوم 19 28طنطا 19 28دمنهور 19 28الإسكندرية 19 27بلطيم 19 27مطروح 16 27السلوم 16 29سيوة 14 29بورسعيد 22 26دمياط 22 27الزقازيق 19 29الإسماعيلية 18 29السويس 18 28العريش 16 27رفح 15 26رأس سدر 21 29نخل 10 29نويبع 21 28طابا 19 27كاترين