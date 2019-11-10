رياضة

التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.
وجاء التقرير كالتالي:تعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الأيسر إثر ارتطام مباشر مع الخصم، وتم رد الخلع بالملعب، وأجرى اللاعب صباح اليوم أشعة رنين مغناطيسي وأشعة سينيه على مفصل الكتف، وتبين من خلالها وجود تهتك بالأربطه الأمامية، وكذلك وجود قطع بالحافظة الأمامية للمفصل. ووفقًا للتقرير الطبي تم تثبيت المفصل
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مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (2)

ليفربول يجدد الصراع مع السيتي في قمة «البريميرليج»

يستقبل ليفربول اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهذه هي المواجهة رقم 44 بين الفريقين في عصر «البريميرليج، وحقق ليفربول خلال تلك اللقاءات الانتصار في 19 مباراة وخسر 9 مواجهات وتعادل في 16 لقاء، وسجل لاعبو الريدز في تلك المواجهات 69 هدفًا واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
منتخب مصر الأولمبي

أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا

?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.
جمهور-الاهلى

تركي آل الشيخ يُعلن الصلح مع جماهير الأهلي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، التنازل رسميًا عن جميع القضايا التي بينه وبين بعض جماهير الأهلي من خلال فيديو تم بثه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا جماهير الأهلي بمساندة الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه. وظهر آل الشيخ مع العديد من جماهير النادي الأهلي من خلال بث حي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مجتمعًا ببعض جماهير الأهلي الذين بينهم وبينه بعض القضايا بسبب الهتافات المسيئة لكي يعلن الصلح معهم من خلال هذا البث الحي.
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منتخب مصر الأولمبي

حازم إمام: «المنتخب مبيعرفش يلعب كرة»

انتقد حازم إمام نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر به المنتخب الأولمبي في مباراته أمام مالي والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ليتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وفشل المنتخب المالي في حصد أي نقاط، فيما يواجه المنتخب الكاميروني نظيره الغاني في ثاني مباريات المجموعة.
مؤتمر شوقي غريب

شوقي غريب يختار «صادق ومنسي» بدلا من «طاهر ومرعي»

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، ضم محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي لاعب طلائع الجيش إلى قائمة الفراعنة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، بعد أن قرر الجهاز الفني استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي من قائمته عقب الإصابات التي لحقت بهما اليوم الخميس. وتشترط لوائح البطولة على أي منتخب يريد استبدال لاعبيه للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة، إرسال تقرير مكتوب للجنة الطبية والحصول على موافقتها لإجراء عملية الاستبدال وهو ما حدث بالفعل.
مؤتمر شوقي غريب

غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».
مصر -وبتسوانا (13)

المنتخب يواجه ليبيريا اليوم استعدادا لتصفيات إفريقيا

يستضيف المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا، في المباراة المقرر إقامتها وديا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم أحمد الغندور، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية (كان 2021) في الكاميرون، حيث تستعد مصر بهذا اللقاء لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 من نوفمبر، في الجولتين الأولى والثانية، ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبرالي على قناة «تايم سبورت».
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