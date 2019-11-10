التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

ناصر ماهر

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.

وجاء التقرير كالتالي:تعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الأيسر إثر ارتطام مباشر مع الخصم، وتم رد الخلع بالملعب، وأجرى اللاعب صباح اليوم أشعة رنين مغناطيسي وأشعة سينيه على مفصل الكتف، وتبين من خلالها وجود تهتك بالأربطه الأمامية، وكذلك وجود قطع بالحافظة الأمامية للمفصل. ووفقًا للتقرير الطبي تم تثبيت المفصل

وجاء التقرير كالتالي:



تعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الأيسر إثر ارتطام مباشر مع الخصم، وتم رد الخلع بالملعب، وأجرى اللاعب صباح اليوم أشعة رنين مغناطيسي وأشعة سينيه على مفصل الكتف، وتبين من خلالها وجود تهتك بالأربطه الأمامية، وكذلك وجود قطع بالحافظة الأمامية للمفصل.



ووفقًا للتقرير الطبي تم تثبيت المفصل بواسطة دعامة خاصة، ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع للعوده للتدريبات،

وأبدي الجهاز الفني حزنه الشديد لافتقاد الفريق جهود اللاعب في المباريات القادمة.



وتتصدر مصر المجموعة الأولى في البطولة، برصيد 3 نقاط، متفوقة على الكاميرون وغانا صاحبتي النقطة الواحدة.



وكان منتخب مصر الأوليمبي قد فقد خدمات طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي قبل البطولة مباشرة، وتم تعويضهما بمحمد صادق وناصر منسي.