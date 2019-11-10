عودة الإنترنت في العراق بعد انقطاعه لعدة أيام

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

مظاهرات العراق - صورة أرشيفية

عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق، اليوم الأحد، وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، في بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ. من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.

من ناحية أخرى، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية، في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي