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عودة الإنترنت في العراق بعد انقطاعه لعدة أيام

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
مظاهرات العراق - صورة أرشيفية
مظاهرات العراق - صورة أرشيفية
عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق، اليوم الأحد، وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، في بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ. من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.
من ناحية أخرى، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية، في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي
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الحرب-في- سوريا (12)

مقتل 4 من الجيش السوري وإصابة 15 آخرين في قصف تركي

أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة ضابطين برتب رفيعة، جراء قصف شنته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على ريف تل تمر شمال شرقي البلاد، وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن المصادر قولها، إنه نتيجة للقصف التركي على قرية "أم شعيفة" التابعة لناحية زركان - أبو راسين، أصيب ضابطان أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقيد في الجيش السوري، فيما قتل جندي وأصيب آخر في العملية، موضحة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "ليكرين" القريب، فيما لم يتسن التحقق من حقيقة رتب الضابطين.
قوات-امريكية

سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خطأ تاريخي

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخي". وأضافت رئيسة الهيئة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه من الضروري تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركي ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد".
الحرب-في- سوريا (14)

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والقوات التركية بريف «رأس العين»

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش السوري والقوات التركية في قرية أم شعيفة بريف "رأس العين" في محافظة "الحسكة" شمال شرقي البلاد، ولم تتطرق "سانا" إلى مزيد من التفاصيل. وأوضحت مصادر ميدانية سورية، أن الاشتباكات دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول سقوط ضحايا جراء الاشتباكات.
مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل «فوردو»

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا الأحد. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله - خلال مؤتمر صحفي: "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة.. وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب في مفاعل فرودو".
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احتجاجات العراق

15 نقابة عراقية تطالب باستقالة حكومة عادل عبد المهدي

طالبت 15 نقابة واتحاد في العراق، باستقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية، إذ دعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وطالب الموقعون على البيان بـ«إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة»، ودعا البيان إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003، وفقًا لسبوتنيك.
تظاهرات العراق

قتلى ومئات المصابين في كربلاء.. وشرطة المدينة تنفي

قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 آخرين في أثناء الليل، بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في كربلاء، فيما نفت شرطة المدينة ذلك جملة وتفصيلا. وأفادت مصادر طبية أن القتلى سقطوا نتيجة فض قوات أمنية خيام اعتصام أقامها المتظاهرون وسط المحافظة، فيما تعرض المئات لإصابات مختلفة. وقال مسؤول عراقي وشهود عيان إن "مسلحا ملثما" فتح النار على محتجين في كربلاء، وقتل 13 شخصا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
الحرب-في- سوريا (10)

مصادر: مقتل المسؤول الأمني للبغدادي خلال عملية أمريكية بسوريا

كشف مصدر رفيع في الاستخبارات العراقية اليوم الأحد، عن مقتل المعاون الأمني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الامريكية التي استهدفت أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب السورية. وأفاد المصدر العراقي حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، بأن الاستخبارات العراقية قدمت معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف أسهمت بشكل كبير في الوصول إلى زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي ، والقضاء عليه ومقتل المسئول الأمني الخاص به خلال عملية أمريكية في محافظة إدلب السورية.
ابو بكر-البغدادى

البغدادي.. من الإرهابي الذي شغل مقتله العالم؟

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اسم شغل العالم كثيرا خلال السنوات الأخيرة وأصبح المطلوب الأول على مستوى العالم، والذي رصدت له الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 25 مليون دولار مقابل رأسه. وتواردت بين الحين والآخر أنباء عن وضعه الصحي وأحيانا مقتله ومكان وجوده، إلا أن تلك القصص حملت الكثير من التضارب والتباين، إلى أن أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم، مقتله، فنقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش، أمس السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
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