يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الكالتشيو في قمة ميلان

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

يوفنتوس وميلان

يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم»، قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 168 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها «السيدة العجوز» الانتصار في 65 لقاء وخسر 49 مواجهة، وانتهت 54 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وفي تلك المباريات سجل لاعبو اليوفي 236 هدفًا واهتزت شباكهم بـ215 هدفًا.

كما تواجه الفريقان على ملعب يوفنتوس في الدوري في 84 مباراة سابقة، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 42 لقاء، وخسر 21 مواجهة وتعادل في 21 مباراة أخرى، وسجل لاعبو اليوفي في تلك المباريات 135 هدفًا، واستقبلت شباكهم 101 هدفًا. ويتصدر خوسيه ألتافيني الذي مثل اليوفي وميلان قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة