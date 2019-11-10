رياضة

يوفنتوس يسعى لاستعادة صدارة الكالتشيو في قمة ميلان

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
يوفنتوس وميلان
يوفنتوس وميلان
يحتضن ملعب «أليانز ستاديوم»، قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 168 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها «السيدة العجوز» الانتصار في 65 لقاء وخسر 49 مواجهة، وانتهت 54 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وفي تلك المباريات سجل لاعبو اليوفي 236 هدفًا واهتزت شباكهم بـ215 هدفًا.
كما تواجه الفريقان على ملعب يوفنتوس في الدوري في 84 مباراة سابقة، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 42 لقاء، وخسر 21 مواجهة وتعادل في 21 مباراة أخرى، وسجل لاعبو اليوفي في تلك المباريات 135 هدفًا، واستقبلت شباكهم 101 هدفًا. ويتصدر خوسيه ألتافيني الذي مثل اليوفي وميلان قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة
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شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
مانويل-نوير (3)

خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
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زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".
بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
روما - ميلان

روما يفوز على ميلان فى الدورى الإيطالى

حقق فريق روما الفوز على نظيره آى سي ميلان بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولمبياكو، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح الذئاب كل من إيدين دجيكو فى الدقيقة الـ38 ونيكولو زانيلولو فى الدقيقة الـ58، بينما سجل لصالح الميلان تيو هيرنانديز فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة. وبهذ الفوز يحتل روما المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر برصيد 23 نقطة، بينما يقع ميلان فى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط.
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
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