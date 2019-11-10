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إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
وأشارت "ذا هيل" إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة واحدة من ضمن 4 بلدان تفرض رسوما على طالبي اللجوء.من ناحية أخرى، نفى ترامب، أول من أمس الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
مايك-بومبيو

بومبيو: القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية لم تنسحب من سوريا، مؤكدا أن "قواتنا ما تزال موجودة على الأرض السورية". وشدد بومبيو في تصريح له، أوردته "قناة العربية الإخبارية" من برلين بمناسبة ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين وعلى أن الولايات المتحدة وفرت موارد كثيرة لقوات سوريا الديمقراطية، مؤكداً أن واشنطن ستستمر بتوفير الدعم لتلك القوات ، لافتا إلى أن الحل في سوريا سياسي. وعن مقاتلي تنظيم "داعش" بالسجون، قال بومبيو: "ندعم فكرة محاكمة الإرهابيين الأجانب في سوريا لدولهم".
الجيش-التركى

هل نقلت تركيا أسلحة أمريكية لعناصر داعش في سوريا؟

تجري الولايات المتحدة تحقيقا في ما إذا كانت تركيا قد انتهكت اتفاقياتها مع واشنطن بشأن استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها أمريكا لها فى أثناء الحرب، وللوقوف على ما إذا كانت أنقرة نقلت الأسلحة التي منحتها إياها الولايات المتحدة بشكل غير صحيح إلى وكلائها في سوريا من عدمه. ويرى الخبراء في الولايات المتحدة أن وكلاء تركيا في سوريا هم مجموعات يُعتقد ارتكابها جرائم حرب كجزء من عمليات التوغل الذي تقوده تركيا ويستهدف حلفاء أمريكا الأكراد في الأجزاء الشمالية من سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
ترامب (1)

ترامب: الكلب الذي شارك في قتل البغدادي يزور البيت الأبيض قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الكلب "كونان" الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي سوف يزور البيت الأبيض قريبا. ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن ترامب قوله خلال في مؤتمر جماهيري حاشد فى مدينة مونرو بولاية لويزيانا، قوله "سوف يأتي كونان إلى البيت الأبيض قريبا جدا. لقد قلت لهم أن يحضروه الآن ولكنهم قالوا إنه في مهمة، فقلت لهم لا بد أنكم تمزحون. هيا امنحوه يومين راحة".
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
ترامب

ترامب ينقل مقر إقامته إلى منتجع «بالم بيتش» بفلوريدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينقل مقر إقامته إلى منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا بدلا من برج ترامب تاور بنيويورك. وأعرب ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، عن حبه وتقديره لنيويورك وشعبها وأنه سيظل كذلك دائما، مرجعا السبب في تغيير مقر إقامته إلى المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في نيويورك له، رغم أنه يدفع ملايين من الدولارات في المدينة والولاية والضرائب المحلية كل عام.
-بشار-الأسد

بشار الأسد يشكك في عملية قتل البغدادي: كان بسجون أمريكا

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن دمشق لم تسمع عن عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي سوى من الإعلام، مشككا في العملية من الأساس، موضحا خلال لقاء مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، أن سوريا لم تكن لها أي علاقة بالموضوع وأن الأهم من ذلك هو "أنه لا يعرف إذا كانت العملية حصلت أم لا؟"، مؤكدا "أن السيناريو الذي نشرته الولايات المتحدة لعملية مقتل الإرهابي البغدادي جزء من الخدع الأمريكية، وعلينا ألا نصدق كل ما يقولونه، إلا إذا أتوا بالدليل".
أبو بكر البغدادي

ترامب: أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي كزعيم لتنظيم داعش، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل الأخير، إذ نشر ترامب تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: «أؤكد أن الخليفة الأول لأبو بكر البغدادي قُتل على يد القوات الأمريكية»، مضيفًا: «كان سيتولى المنصب الأعلى على الأرجح، والآن هو قتيل كذلك». وكان الرئيس الأمريكي، قد أكد في وقت سابق، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل، وفقًا لما ذكرته الـCNN.
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