إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.

وأشارت "ذا هيل" إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة واحدة من ضمن 4 بلدان تفرض رسوما على طالبي اللجوء.من ناحية أخرى، نفى ترامب، أول من أمس الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري