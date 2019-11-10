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ختام التدريب المصري الباكستاني الأردني «فجر الشرق 1»

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
الجيش المصري - صورة أرشيفية
الجيش المصري - صورة أرشيفية
اختتمت فعاليات التدريب المشترك (فجر الشرق 1)، والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، والذي استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضي الباكستانية. وتضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، إذ قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية ودفع مجموعات القتال الرئيسية؛ للقضاء على المجموعات الإرهابية المتمركزة بالبؤرة، بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبي للعناصر المصابة بواسطة طائرات الهليكوبتر، حيث عكس البيان المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.
وتضمن التدريب قيام عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية بتنفيذ قفزة صداقة تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرار الجوي السريع للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر.وفي نهاية المرحلة الختامية، ألقى الفريق نديم زكى مانج قائد الفيلق الأول الباكستاني،
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طقس-معتدل (2)

طقس اليوم الأحد: معتدل نهارا لطيف ليلا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة. مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
كسوف-جزئي-للشمس

يستمر 5 ساعات.. عبور كوكب عطارد أمام الشمس الإثنين

أصدر معهد البحوث الفلكية بيانًا، برئاسة الدكتور جاد القاضي، قال فيه، إن العالم يشهد ظاهرة فلكية مثيرة الإثنين المقبل، إذ يعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظاهريًا، بحيث يبدو للراصد من الأرض كأنه نقطة سوداء تتحرك ببطء من خلال المناظير الفلكية المستخدمة لرصدها، وسيرى هذا المرور في مصر والوطن العربي ومعظم أنحاء إفريقيا. وأضاف القاضي، أن الظاهرة ستبدأ في تمام الساعة 2:35 ظهرا بتوقيت القاهرة، وتستمر لـ5 ساعات ونصف تقريبا، بينما في القاهرة فلن تتاح رؤيته إلا لمدة ساعتين ونصف تقريبا بسبب غروب الشمس في القاهرة والذي سيكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.
احمد -موسى

أحمد موسى: إحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسي، على مؤسسات الدولة المصرية تتصرف بشكل قانوني تمامًا، قائلًا: «معندناش حاجة خارج القانون، واحنا دولة منضبطة بتطبق القانون بجد». وأضاف موسي خلال تقديمه لبرنامجه «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «أن مطالبة وزيران بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي بتحقيق أممي في وفاة عبدالله محمد مرسي أمر لا يجوز»، متابعًا: «مصر بلد شريفة ومسؤولينها شرفاء»، موضحًا أن أعضاء جماعة الإخوان يرغبوا في فضح عبد الله عقب وفاته هما اللي عايزين».
السيطرة -على -حريق -طائرة (2)

«منعنا كارثة».. تفاصيل إخماد حريق الطائرة الأوكرانية بشرم الشيخ

وجه وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ، على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة، وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الطائرة التابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.
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مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي «سهم الصداقة-1»

واصلت عناصر قوات الدفاع الجوى المصرية والروسية تنفيذ فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة-1"، والذى تشارك به عناصر من وحدات وأنظمة الدفاع الجوى المصرية والروسية المختلفة. ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عدداً من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الإستعداد القتالى لتوفير الدفاع الجوى للتشكيلات المدرعة والاهداف الحيوية. وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.
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عبد العال: القوات المسلحة تشرف فقط على مشروعات المرحلة الانتقالية

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة تشرف فقط على المشروعات التي تمت خلال الفترة الانتقالية؛ لأنها كانت في حاجة إلى سرعة الإنجاز. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتي ناقشت مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قائلًا: «مفيش فساد والإخراج يكون طبقا لمعايير عالمية والعمل بها يكون لعاملين مصريين من القطاعين العام والخاص، ولا علاقة بهم لا من قريب أو من بعيد بالقوات المسلحة».
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انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني «فجر الشرق 1»

انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق 1"، والذي يستمر حتى الثامن من نوفمبر الجاري بدولة باكستان، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب. بدأت المراحل الأولى للتدريب باكتمال وصول جميع القوات إلى ميادين التدريب القتالي بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بمدينة "بابى" الباكستانية، حيث اصطفت القوات المشاركة، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدول المشاركة.
القوات-البحرية-المصرية

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية (حلايب)، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
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