الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1237 مخالفة

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

المرور

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3264 مخالفة مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ4 مواقف عشوائية، وتحرير 11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و11 مخالفة ملصقات و تحرير 1237 مخالفة انتظار خاطئ.وشملت الجهود تنفيذ حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 163 مخالفة، وفحص 10 سائقين

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ4 مواقف عشوائية، وتحرير 11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و11 مخالفة ملصقات و تحرير 1237 مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ حملات على سيارات السرفيس، دون تحرير أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 163 مخالفة، وفحص 10 سائقين ثبت عدم تعاطي أي منهم للمواد المخدرة في أثناء القيادة.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.



