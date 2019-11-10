«حلاوة المولد» عادة.. ولكنها تؤثر في سكر الدم

إذا شعرت بارتفاع كبير في ضغط الدم، فيجب الذهاب إلى الطبيب على الفور أو استخدام العلاجات المنزلية؛ مثل الشاي الأخضر، فهو يعمل على توازن السكر في الدم بشكل سريع

تحرير:إسراء سليمان ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

حلاوة المولد

يهتم المصريون دائمًا بالطقوس التي سافرت إليهم عبر السنوات، خاصة إذا تعلقت المناسبة بالطعام، ومن أهمها "حلاوة المولد"، التي تحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين؛ لأنها من علامات الترحيب بذكرى المولد النبوي الشريف، وترجع أصول هذه المناسبة إلى العصر الفاطمي، ولكن الإفراط في تناولها تنتج عنه مشكلات صحية بالغة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكر، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري ومرضى ضغط الدم؛ لذا لا بد من الاعتدال في تناولها، حتى لا تنتج عنها مضاعفات صحية بالغة تصل إلى السمنة وأمراض القلب.

تحتوي حلاوة المولد على معدلات عالية من السكر، ويطلق عليه "السم الأبيض"، نتيجة الآثار السلبية له فى الصحة، وإضافة إلى ذلك، فهى غنية بكميات كبيرة من المواد الحافظة ومكسبات الطعام، كما توجد بها نسبة عالية من الألوان الصناعية، ومن ثم تؤثر بشكل واضح فى الكبد، لأنه لا يستيطع الاحتفاظ بكل هذه الكميات من السكر،