«حلاوة المولد» عادة.. ولكنها تؤثر في سكر الدم

إذا شعرت بارتفاع كبير في ضغط الدم، فيجب الذهاب إلى الطبيب على الفور أو استخدام العلاجات المنزلية؛ مثل الشاي الأخضر، فهو يعمل على توازن السكر في الدم بشكل سريع
يهتم المصريون دائمًا بالطقوس التي سافرت إليهم عبر السنوات، خاصة إذا تعلقت المناسبة بالطعام، ومن أهمها "حلاوة المولد"، التي تحتل مكانة كبيرة لدى المسلمين؛ لأنها من علامات الترحيب بذكرى المولد النبوي الشريف، وترجع أصول هذه المناسبة إلى العصر الفاطمي، ولكن الإفراط في تناولها تنتج عنه مشكلات صحية بالغة، لأنها تحتوي على معدلات عالية من السكر، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري ومرضى ضغط الدم؛ لذا لا بد من الاعتدال في تناولها، حتى لا تنتج عنها مضاعفات صحية بالغة تصل إلى السمنة وأمراض القلب.
تحتوي حلاوة المولد على معدلات عالية من السكر، ويطلق عليه "السم الأبيض"، نتيجة الآثار السلبية له فى الصحة، وإضافة إلى ذلك، فهى غنية بكميات كبيرة من المواد الحافظة ومكسبات الطعام، كما توجد بها نسبة عالية من الألوان الصناعية، ومن ثم تؤثر بشكل واضح فى الكبد، لأنه لا يستيطع الاحتفاظ بكل هذه الكميات من السكر،
تحتوي حلاوة المولد على معدلات عالية من السكر، ويطلق عليه "السم الأبيض"، نتيجة الآثار السلبية له فى الصحة، وإضافة إلى ذلك، فهى غنية بكميات كبيرة من المواد الحافظة ومكسبات الطعام، كما توجد بها نسبة عالية من الألوان الصناعية، ومن ثم تؤثر بشكل واضح فى الكبد، لأنه لا يستيطع الاحتفاظ بكل هذه الكميات من السكر، ما تنتج عنه مضاعفات لمرضى السكري ومرضى ضغط الدم، وبجانب ذلك تؤدي إلى تصلب الشرايين؛ لذا يجب ممارسة الرياضة كحل مؤقت لحرق السعرات الحرارية.
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حلوى المولد وضغط الدم
يعد ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تتأثر بشكل واضح بنوعية الطعام التي نتناولها؛ لذا يجب التعامل معه كجزء من الحياة، للحفاظ على الصحة العامة، ولأننا نحتفل بالمولد النبوي، والجميع يتناول حلوى المولد، فعليك الانتباه جيدا للكميات المتناولة. يقول أحد الأطباء إنها غنية بالدهون والسكريات، ما يمثل خطرًا كبيرًا على مرضى ضغط الدم، حيث تؤدي إلى ارتفاع سريع في ضغط الدم، لذا يجب تناول واحدة على الأقل يوميا، للحفاظ على معدل الضغط، وعدم التعرض لمضاعفات مثل النوبات القلبية أو الجلطة. إضافة إلى ذلك، يجب عدم تناول الأنواع الغنية بالمكسرات، كما يجب التقليل من الوجبات الغذائية الأساسية في اليوم، إذا كنت ترغب في تناول حلاوة المولد، وليس ذلك فقط، بل يجب ممارسة الرياضة، وتناول كميات كافية من المياه.
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وإذا شعرت بارتفاع كبير في ضغط الدم، يجب الذهاب للطبيب على الفور، أو استخدام العلاجات المنزلية، مثل الشاي الأخضر، فهو يعمل على توازن السكر في الدم بشكل سريع، كما يعد اللبن خيارًا مثاليا، لأنه مصد غني بالكالسيوم من جانب، ومن جانب آخر يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم.
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حلاوة المولد ومرض السكري
تعتمد صناعة حلاوة المولد على السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالتقليل من استهلاكها، فأوضح الأطباء أن الإفراط في استهلاكها يؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات السكري، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، وتصلب الشرايين وتلف العين والكلى وضعف السمع وعدم القدرة على التنفس وأمراض القلب وارتفاع نسبة الدهون في الجسم من جانب آخر؛ لذا في حالة الرغبة الشديدة، يمكنك تناول أقراص الحمص أو السمسم، على ألا يتعدى القرص 30 جرامًا.
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وإذا كنت تعاني من ارتفاع كبير في السكر، فعليك تناول كميات كافية من الماء، كما أن الزنجبيل يعد فعالا بشكل كبير، وإذا كنت ترغب في مشروب من الفواكه، فعصير البرتقال والليمون وكوكتيل الفواكه فعال بشكل كبير، ولكن دون وضع سكر.
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ومن أفضل حلويات المولد "السمسمية"، لأنها تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما يعمل الملبن على تقليل آلام المفاصل وتحسين صحة البشرة، وتعمل الفولية على منع حصوات المرارة وتقلل خطر الإصابة بها.