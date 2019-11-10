حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»
يصر المتظاهرون اللبنانيون لليوم الـ25 على التوالي مواجهة السلطات باعتصامات ونشاطات سلمية للاحتجاج، حيث يخرجون اليوم في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم "أحد الإصرار"
تحرير:وفاء بسيوني
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
لبنان
على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية.
ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
التوجه لمنازل السياسيين
ومع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم الـ25 على التوالي، انطلقت مسيرات في مدينة طرابلس شمالي لبنان، للاعتصام أمام منازل السياسيين بالمدينة.
.وتوجه المحتجون اللبنانيون من ساحة النور في طرابلس للتظاهر أمام منازل المسؤولين والسياسيين في المدينة للمطالبة بالتغيير
التوجه لمنازل السياسيين
ومع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم الـ25 على التوالي، انطلقت مسيرات في مدينة طرابلس شمالي لبنان، للاعتصام أمام منازل السياسيين بالمدينة.
.وتوجه المحتجون اللبنانيون من ساحة النور في طرابلس للتظاهر أمام منازل المسؤولين والسياسيين في المدينة للمطالبة بالتغيير السياسي، بحسب "سكاي نيوز".
وبدأ عدد من المتظاهرين في التجمع أمام منزل النائب فيصل كرامي، وسط هتافات تطالب بـ"إسقاط النظام"، وهو الشعار الذي يحمله المحتجُّون منذ بدء المظاهرات في 17 أكتوبر الماضي.
وتتواصل هذه الاحتجاجات، في وقت لم يدعُ فيه رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن إلى استشارات نيابية ملزِمة لتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، وهو أمر يقلق الشارع ويزيده غضبا، وسط مخاوف من استمرار الفراغ الحكومي.
وتظاهر السبت المحتجون أمام وزارة الخارجية في الأشرفية بالعاصمة بيروت، متهمين جبران باسيل باستغلال منصبه الرسمي كوزير خارجية للتسويق لسياساته الفئوية والمصلحية، خدمة للتيار الوطني الحر الذي يترأسه، وسعيا وراء طموحاته الرئاسية.
"أحد الإصرار"
ويستعد المحتجون لتظاهرة حاشدة أطلقوا عليها اسم "أحد الإصرار"، للتأكيد على ضرورة تحقيق مطالبهم، أبرزها حكومة إنقاذ من تكنوقراط، ومحاسبة الفاسدين وانتخابات نيابية مبكرة.
ومن المقرر أن يخرج اللبنانيون اليوم الأحد، في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم "أحد الإصرار" بساحتي رياض الصلح والشهداء في العاصمة بيروت.
يصر المتظاهرون اللبنانيون ولليوم الـ25 على التوالي مواجهة السلطات اللبنانية باعتصامات ونشاطات سلمية للاحتجاج على فساد الحكومة.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، في وقت سابق، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية.
دعوة للاستجابة
مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان دعا المسؤولين السبت إلى الاستجابة لمطالب المحتجين بالقضاء على الفساد والطائفية.
وقال المفتي في خطاب بثه التليفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي "آن الأوان للاستجابة لمطالب الشعب وإرادته الوطنية الحرة، العابرة للطوائف والأحزاب والمناطق".
وأضاف المفتي "آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر، إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، إلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، والشروع فورا في تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها الرئيس الحريري، لمعالجة مشكلات البلاد".
كما دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي إلى تعديل وزاري لتشمل الحكومة تكنوقراطا ذوي كفاءة.
وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية.
وأشارت المصادر إلى أن 72 ساعة تفصل لبنان عن بلورة الصورة النهائية للمشهد الحكومي، حيث يدعو الحريري إلى تأليف حكومة تكنوقراط بعيدة عن القوى السياسية في الحكومة المستقيلة، وهو مؤقف يؤيده فيه حزب القوات اللبنانية برئاسة جعجع، بينما يصر حزب الله على تمثيل سياسي في الحكومة.
وكان من المنتظر أن يسارع الرئيس عون إلى تحديد موعد لاستشارات نيابية لتكليف رئيس جديد بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، صحيح أن الدستور لا يلزمه بمهلة محددة، لكن الوضع المتفجر في البلد يفرض بالضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ، تحاول أن تستجيب لمطالب الانتفاضة، أو تجد حلا للوضع المتفجر، إلا أن هذا لم يحدث وأصبح "التلكؤ" هو سيد الموقف مما زاد من غضب واشتعال الشارع اللبناني.