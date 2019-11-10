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حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»

يصر المتظاهرون اللبنانيون لليوم الـ25 على التوالي مواجهة السلطات باعتصامات ونشاطات سلمية للاحتجاج، حيث يخرجون اليوم في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم "أحد الإصرار"
تحرير:وفاء بسيوني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص
لبنان
لبنان
على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية. ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
التوجه لمنازل السياسيين ومع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم الـ25 على التوالي، انطلقت مسيرات في مدينة طرابلس شمالي لبنان، للاعتصام أمام منازل السياسيين بالمدينة. .وتوجه المحتجون اللبنانيون من ساحة النور في طرابلس للتظاهر أمام منازل المسؤولين والسياسيين في المدينة للمطالبة بالتغيير
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احتجاجات العراق

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
احتجاجات العراق

عودة الإنترنت في العراق بعد انقطاعه لعدة أيام

عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق، اليوم الأحد، وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، في بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ. من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.
الحرب-في- سوريا (12)

مقتل 4 من الجيش السوري وإصابة 15 آخرين في قصف تركي

أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة ضابطين برتب رفيعة، جراء قصف شنته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على ريف تل تمر شمال شرقي البلاد، وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن المصادر قولها، إنه نتيجة للقصف التركي على قرية "أم شعيفة" التابعة لناحية زركان - أبو راسين، أصيب ضابطان أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقيد في الجيش السوري، فيما قتل جندي وأصيب آخر في العملية، موضحة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "ليكرين" القريب، فيما لم يتسن التحقق من حقيقة رتب الضابطين.
قوات-امريكية

سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خطأ تاريخي

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخي". وأضافت رئيسة الهيئة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه من الضروري تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركي ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد".
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التظاهر -في -لبنان (8)

بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
صحف-سودانية

صحف عربية: نصرالله يهدد المحتجين.. واعتصام في العراق

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، واستمرار التظاهرات العراقية، كما تناولت الصحف توسيع واشنطن لعقوباتها على النظام الإيراني، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من لبنان حيث ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" رجحت أن يتم تكليف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مجددا. وأشارت المصادر إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة تجرى استنادا إلى ثلاثة احتمالات هي: تكليف الحريري، أو التفاهم معه على صيغة الحكومة والشخصية التي تتولى رئاستها، دون الحريري.
الحريري

«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
سعد-الحريري

الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
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