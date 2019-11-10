حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»

يصر المتظاهرون اللبنانيون لليوم الـ25 على التوالي مواجهة السلطات باعتصامات ونشاطات سلمية للاحتجاج، حيث يخرجون اليوم في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم "أحد الإصرار"

تحرير:وفاء بسيوني ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

لبنان

على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية. ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.

التوجه لمنازل السياسيين ومع استمرار التحركات الشعبية ضد الطبقة السياسية لليوم الـ25 على التوالي، انطلقت مسيرات في مدينة طرابلس شمالي لبنان، للاعتصام أمام منازل السياسيين بالمدينة. .وتوجه المحتجون اللبنانيون من ساحة النور في طرابلس للتظاهر أمام منازل المسؤولين والسياسيين في المدينة للمطالبة بالتغيير