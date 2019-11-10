فالفيردي يتغنى بميسي بعد رباعية سيلتا فيجو

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

ليونيل ميسي

تغنى إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بنجم الفريق ليونيل ميسي، بعد الهاتريك الذي سجله في فوز البرسا أمس على سيلتا فيجو (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد الخسارة المباراة الماضية، أصبح من الضروري الانتصار على سيلتا، حيث كانت الهزيمة السابقة مؤلمة، في الشوط الأول عانينا كثيرًا أمام الضغط، لدرجة أنه كان من الصعب علينا التقدم، ولم يكن لدينا إيقاع في المباراة".

وعلق فالفيردي على مستوى ميسي قائلًا: "مع ميسي كل شيء ممكن، في الحقيقة هو يُسيطر بشكل مثالي على تنفيذ الركلات الحرة، والخصم يُحاول ألا يسقط في فخ الأخطاء خارج المنطقة، وإذا فعل ذلك نحاول الاستفادة من ميسي للتسجيل". وأوضح: "ميسي لديه التزام تام بغض النظر عن تسجيله للأهداف، ويساعد الفريق حين لا نجيد فعل

وعلق فالفيردي على مستوى ميسي قائلًا: "مع ميسي كل شيء ممكن، في الحقيقة هو يُسيطر بشكل مثالي على تنفيذ الركلات الحرة، والخصم يُحاول ألا يسقط في فخ الأخطاء خارج المنطقة، وإذا فعل ذلك نحاول الاستفادة من ميسي للتسجيل".



وأوضح: "ميسي لديه التزام تام بغض النظر عن تسجيله للأهداف، ويساعد الفريق حين لا نجيد فعل أي شيء، ومن المستحيل عدم الاعتماد عليه، فهو يُضيء كل شيء".



ومضى "ميسي فتح المباراة بهدفه الأول حينما لم يكن لدينا إيقاع، وتأثيره في الهجوم لا يمكن إنكاره، وليس علينا أن نتخلى عن ذلك لأنه سلاح لدينا يُثير خوف الخصوم، والنصر يعود لنا جميعًا".



واختتم: "الصبر على جريزمان؟ نحن دائمًا نتحلى بالصبر، مع جريزمان والجميع، ولدينا العديد من اللاعبين، وعلينا أن ندعمهم وفي النهاية العمل واضح".