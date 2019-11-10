ختام فعاليات التدريب المصري الروسي «سهم الصداقة»

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

الجيش المصري - صورة أرشيفية

اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (سهم الصداقة - 1) الذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بمصر بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي. وألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوى المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي.

وأشاد فهمي بأهمية التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع الجوي خاصة التدريب (سهم الصداقة -1) الذي يعتبر نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.وبدأت المرحلة الختامية للتدريب بعرض لملخص الموقف التنفيذي للأنشطة في المراحل الأولى للتدريب. وكانت القوات المصرية والروسية قد واصلت تحركاتها