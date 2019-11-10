غدا طقس مائل للحرارة.. وسيول بالبحر الأحمر

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م

حالة الطقس - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 20 30شبين الكوم 19 29طنطا 19 29دمنهور 19 28الإسكندرية 21 27بلطيم 20 27مطروح 15