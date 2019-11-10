ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 فرش حشيش بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

مخدر الحشيش - صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية من القبض على تاجر مخدرات من محافظة السويس، في أثناء توزيعه كميات من مخدر الحشيش على عملائه ومدمني المخدرات بالإسماعيلية بدائرة مركز الإسماعيلية. وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء هشام الزغبي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة، من العميد مفيد فوزي رئيس منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية لمكافحة المخدرات، تفيد بإحضار عنصر إجرامي خطر، كميات من مخدر الحشيش لتوزيعها على مدمني وتجار المخدرات بالإسماعيلية.

تم تشكيل فريق بحث ضم العقيد أحمد بلبولة والمقدم أحمد عبد الله مفتشا منطقة الإسماعيلية لمكافحة المخدرات، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم "إسلام .م"، 29 عاما، وبحوزته سيارة ملاكي، و10 فرش حشيش معدة للبيع، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي حصيلة البيع.تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبعرضه على نيابة مركز الإسماعيلية