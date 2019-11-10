جريمة

إنقاذ شاب بعد محاولة انتحاره في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
انتحار - صورة تعبيرية
انتحار - صورة تعبيرية
تمكن أهالي مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، من إنقاذ شاب بعد محاولة انتحاره بإلقاء نفسه من أعلى خزان مياه عمومي وسقوطه على إحدى السيارة التي كانت تقف أسفل الخزان. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب مصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ نتيجة لسقوطه من مرتفع بدائرة مركز القنطرة غرب. وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القنطرة غرب إلى مستشفى أبو خليفة لاستجواب المصاب.
وتبين أنه تم نقله إلى المستشفى بواسطة الأهالي بعد سقوطه من أعلى خزان مياه عمومي بوسط مدينة القنطرة غرب، ولكنه سقط على سيارة كانت تقف أسفل الخزان.وأكدت التحريات أن المصاب يدعى "س. ح"، 27 عاما، كان يعاني من حالة اكتئاب تسببت في محاولة انتحاره بإلقاء نفسه من أعلى الخزان ولكنه سقط حيا، وتم انقاذة ونقله
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جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
القبض-على-متهم

كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.
وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
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وزارة-الداخلية

قطاع حقوق الإنسان ينظم فعاليات بمناسبة العام الدراسي

نفذ قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية برنامجا ضم العديد من الفعاليات، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والجهات المعنية، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية؛ بهدف توطيد أواصر الصلة والتعاون مع المواطنين، لا سيما طلبة المدارس؛ لغرس السلوكيات الإيجابية المرتبطة برفع الوعى المرورى والأمنى لدى النشء، وذلك بمشاركة مختلف مديريات الأمن. وشملت زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية).
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

كواليس مطاردة أمنية انتهت بسقوط عصابة لتجارة الحشيش

طقس بارد مصحوب بانخفاض درجات الحرارة ليلا، شوارع خلت من المارة، يقطع صوت عجلات السيارات على فترات متباعدة حالة الصمت التي تطبق على المدينة السكنية حتى تبدلت الأحوال لدى مرور دورية أمنية لتفقد الأوضاع بنطاق دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، في ضوء توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة جرائم المخدرات وضبط المسجلين الخطرين بكل أنواعهم وفرض الوجود الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
جلسة-صلح (2)

«الصلح خير» بين عائلتين في العامرية بحضور الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
المخدرة

سقوط 54 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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