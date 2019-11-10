إنقاذ شاب بعد محاولة انتحاره في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

انتحار - صورة تعبيرية

تمكن أهالي مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، من إنقاذ شاب بعد محاولة انتحاره بإلقاء نفسه من أعلى خزان مياه عمومي وسقوطه على إحدى السيارة التي كانت تقف أسفل الخزان. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول شاب مصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ نتيجة لسقوطه من مرتفع بدائرة مركز القنطرة غرب. وتوجهت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القنطرة غرب إلى مستشفى أبو خليفة لاستجواب المصاب.

وتبين أنه تم نقله إلى المستشفى بواسطة الأهالي بعد سقوطه من أعلى خزان مياه عمومي بوسط مدينة القنطرة غرب، ولكنه سقط على سيارة كانت تقف أسفل الخزان.وأكدت التحريات أن المصاب يدعى "س. ح"، 27 عاما، كان يعاني من حالة اكتئاب تسببت في محاولة انتحاره بإلقاء نفسه من أعلى الخزان ولكنه سقط حيا، وتم انقاذة ونقله