انتحار طالبة بالمنيا: شقيقها منعها من الذهاب للكلية

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

انتحار - صورة تعبيرية

انتحرت طالبة مقيمة في مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، بتناول كوب مياه بداخله قرص غلة سام، وكشفت تحريات المباحث الجنائية الأولية عن وجود خلافات مع شقيقها الطالب الجامعي الذي حاول منعها من الذهاب لكليتها. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوصول "أمنية. ع"، 17 عاما، طالبة بكلية حقوق بجامعة المنيا، مقيمة بمركز دير مواس، إلى المستشفى العام، مصابه بإدعاء تناول قرص غلة سام وفي أثناء إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.

بسؤال شقيقها "محمود"، 22 عاما، طالب بكلية خدمة اجتماعية بجامعة بني سويف، قرر أن شقيقته تناولت قرص غلة عن طريق الخطأ في أثناء تناولها كوب مياه للشرب كان موجود بالمطبخ، ورجح تواجد القرص به دون علم أحد ولا يتهم أحدا أو يشتبه جنائيا في إحداث إصابة شقيقته التي أدوت بحياتها.بتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة