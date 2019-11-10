جريمة

انتحار طالبة بالمنيا: شقيقها منعها من الذهاب للكلية

تحرير:محمد الزهراوي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
انتحار - صورة تعبيرية
انتحار - صورة تعبيرية
انتحرت طالبة مقيمة في مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، بتناول كوب مياه بداخله قرص غلة سام، وكشفت تحريات المباحث الجنائية الأولية عن وجود خلافات مع شقيقها الطالب الجامعي الذي حاول منعها من الذهاب لكليتها. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوصول "أمنية. ع"، 17 عاما، طالبة بكلية حقوق بجامعة المنيا، مقيمة بمركز دير مواس، إلى المستشفى العام، مصابه بإدعاء تناول قرص غلة سام وفي أثناء إسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة.
بسؤال شقيقها "محمود"، 22 عاما، طالب بكلية خدمة اجتماعية بجامعة بني سويف، قرر أن شقيقته تناولت قرص غلة عن طريق الخطأ في أثناء تناولها كوب مياه للشرب كان موجود بالمطبخ، ورجح تواجد القرص به دون علم أحد ولا يتهم أحدا أو يشتبه جنائيا في إحداث إصابة شقيقته التي أدوت بحياتها.بتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة
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جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
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كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.
وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
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زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
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الطالبة شهد أحمد

وسواس قهري ومعاناة.. هل انتحرت الطالبة «شهد أحمد»؟

انتشرت صورتها جميلة الملامح على أغلب صفحات التواصل الاجتماعي، تحتها نداءات بالبحث عن "شهد أحمد"، طالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، والتى اختفت من جامعتها منذ 6 نوفمبر الجاري، ولم تذهب إلى سكنها المؤقت بحكم الدراسة فى مدينة الإسماعيلية، وكذلك انغلق هاتفها المحمول، وانقطعت أخبارها عن عائلتها وأصدقائها الذين أدمت قلوبهم بسبب طيبتها وتعاونها وجمال طباعها، حتى طفا جثمانها على مياه نهر النيل بمنطقة الوراق فى الجيزة، لتتضح خلفيات الملامح الجميلة من آلام ومعاناة مع مرض الوسواس القهري.
انقلاب-سيارة-شرطة

بينهم ضابط.. إصابة 11 شرطيًا في انقلاب سيارة بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الجمعة، انقلاب سيارة شرطة تابعة لمديرية الأمن، أسفرت عن إصاب جميع مستقليها، وانتقلت أجهزة الأمن وسياراتت الإسعاف وتبين إصابة ضابط شرطة و11 من الأمناء والأفراد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المُصابين جميعا إلى المستشفيات العامة والجامعية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين البرشا بمركز ملوي.
تنقيب-عن-اثار

اتفقوا مع المدير.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة أثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع المدير والخفير، إذ تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدارس خاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي"، بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
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