تفاصيل حلم مشبوه انتهى بعاطل خلف زنزانة قسم أوسيم

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

ضبط متهم - تعبيرية

لم يدر "أشرف" أن نشاطه غير المشورع في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين المخدر سيفقده نسائم الحرية، زُج به خلف القضبان، بات وحيدا داخل زنزانة ضيقة، تبخرت أحلامه بالثراء السريع، أضحت سرابا وذلك بعدما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة المستور ونجحت في الإيقاع به على بعد أمتار من منزله بمركز أوسيم شمال المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي إلى مروجي المخدرات.

وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع" 39 سنة، عاطل، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لنشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته 637 لفافة هيروين، 22 حصوة من مسحوق الهيروين



وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع" 39 سنة، عاطل، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لنشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته 637 لفافة هيروين، 22 حصوة من مسحوق الهيروين المخدر، ووزنت جميع المضبوطات 2 كيلو و 72 جراما، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، ميزان حساس، 4 بكرات لصق ورق أصفر اللون، هاتف محمول ومبلغ 46 ألفا و 200 جنيه.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع.



