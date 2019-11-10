جريمة

تفاصيل حلم مشبوه انتهى بعاطل خلف زنزانة قسم أوسيم

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
لم يدر "أشرف" أن نشاطه غير المشورع في الاتجار بالمواد المخدرة وتحديدا مسحوق الهيروين المخدر سيفقده نسائم الحرية، زُج به خلف القضبان، بات وحيدا داخل زنزانة ضيقة، تبخرت أحلامه بالثراء السريع، أضحت سرابا وذلك بعدما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة المستور ونجحت في الإيقاع به على بعد أمتار من منزله بمركز أوسيم شمال المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدي إلى مروجي المخدرات.
وردت معلومات أكدتها تحريات رئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع" 39 سنة، عاطل، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لنشاطه الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته 637 لفافة هيروين، 22 حصوة من مسحوق الهيروين
اقرأ المزيد
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
القبض-على-متهم

كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.
وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
مباحث-التموين-صور-ارشيفية (1)

مباحث التموين تتصدى لغش التجار وأصحاب المخابز

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
اسمدة

ضبط 2500 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع بكرداسة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية البيئة، لا سيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إنشاء تاجر مستلزمات زراعية مصنعا بدون ترخيص بناحية أبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة؛ لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية الفوسفاتية من مواد ونفايات خطرة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه فى حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة.
هيروين

تذاكر هيروين «دليفري» في شوارع أوسيم

مسجل خطر ذاع صيته بين أرباب السوابق وعالم الإجرام، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، متخذا منطقة سكنه مسرحا لنشاطه الآثم حتى سقط في قبضة الشرطة، إذ وردت معلومات أكدتها تحريات ضابط وحدة مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر (ضرب – سلاح أبيض) بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا السيارة ملكه وسيلةً لترويج المخدرات على عملائه بدائرة المركز، ظنا أن حيلته ستخدع رجال الشرطة، وأن طريقه نحو تحقيق ثروة طائلة مفروش بالورود.
هيروين

القبض على مسجل خطر احترف تجارة الهيروين بإمبابة

توجيهات مستمرة يصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ففي مجال المنع والكشف وفق خطة العمل الميداني الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الوجود الأمنى خلال المرحلة الراهنة، وتفعيل دور المرورات النهارية والليلية والأكمنة الثابتة والمتحركة وضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة، خصوصًا محرزي المواد والعقاقير المخدرة والمتاجرين فيها، أوقعت مباحث إمبابة بمسجل خطر لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]