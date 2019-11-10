كورتوا يشيد بقوة دفاع ريال مدريد بعد رباعية إيبار

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

ريال مدريد

أشاد ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بالصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق الملكي، وذلك بعد تغلبه أمس السبت، على إيبار برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة رقم 13 من الدوري الإسباني، وتمكن الحارس البلجيكي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، وقال ثيبو كورتوا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الشباك النظيفة؟ هذا الأمر جيد للفريق بأكمله، ولا يعود إلى أداء حارس المرمى بمفرده، ولكن إلى عمل الفريق إجمالًا خلال المباريات».

وأضاف: «علينا أن ندافع ونهاجم معًا كفريق واحد، الآن من الصعب للغاية تسجيل أهداف في شباكنا». وكان كورتوا تعرض لبعض الانتقادات، بسبب استقباله عددا من الأهداف مطلع هذا الموسم. وتابع الحارس البلجيكي: «كنت أظل هادئًا بشكل دائم خلال الفترة الماضية، لأني أعرف ما الذي أستحقه». وواصل:

وأضاف: «علينا أن ندافع ونهاجم معًا كفريق واحد، الآن من الصعب للغاية تسجيل أهداف في شباكنا».



وكان كورتوا تعرض لبعض الانتقادات، بسبب استقباله عددا من الأهداف مطلع هذا الموسم.



وتابع الحارس البلجيكي: «كنت أظل هادئًا بشكل دائم خلال الفترة الماضية، لأني أعرف ما الذي أستحقه».



وواصل: «يتوقع الجميع من حارس مرمى بمستوايَ أن يوقف عددا أكبر من الكرات التي تُسدد على مرماه».



وأتم كورتوا: «كنت أشعر بأنني جيد، الشمس تشرق دائمًا وأنا لا أفقد ثقتي أبدًا».



يذكر أن المباريات الخمس التي حافظ فيها ريال مدريد على نظافة شباكه كانت بالتغلب على جلطة سراي (1-0) في دوري أبطال أوروبا، ومن ثم الفوز على ليجانيس بخماسية نظيفة والتعادل مع ريال بيتيس سلبيا في الدوري الإسباني، قبل الفوز على جلطة سراي بسداسية نظيفة، وأخيرًا التغلب على إيبار برباعية أمس.