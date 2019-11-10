رياضة

كورتوا يشيد بقوة دفاع ريال مدريد بعد رباعية إيبار

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
ريال مدريد
ريال مدريد
أشاد ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بالصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق الملكي، وذلك بعد تغلبه أمس السبت، على إيبار برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة رقم 13 من الدوري الإسباني، وتمكن الحارس البلجيكي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، وقال ثيبو كورتوا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الشباك النظيفة؟ هذا الأمر جيد للفريق بأكمله، ولا يعود إلى أداء حارس المرمى بمفرده، ولكن إلى عمل الفريق إجمالًا خلال المباريات».
وأضاف: «علينا أن ندافع ونهاجم معًا كفريق واحد، الآن من الصعب للغاية تسجيل أهداف في شباكنا». وكان كورتوا تعرض لبعض الانتقادات، بسبب استقباله عددا من الأهداف مطلع هذا الموسم. وتابع الحارس البلجيكي: «كنت أظل هادئًا بشكل دائم خلال الفترة الماضية، لأني أعرف ما الذي أستحقه». وواصل:
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شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
مانويل-نوير (3)

خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
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ريال مدريد

بنزيمة يقود ريال مدريد لاكتساح إيبار في الدوري

حقق ريال مدريد فوزا سهلا على نظيره إيبار، بنتيجة 4-0، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب بلدية ايبوروا، والتى تأتى فى إطار الجولة 13 من عمر بطولة الدورى الإسباني (الليجا)، وسجل أهداف الملكى كريم بنزيمة بواقع هدفين في الدقيقتين 17 و29 من ركلتي جزاء، وسيرجو راموس فى الدقيقة 20 من ضربة جزاء، وفيديريكو فالفيردى فى الدقيقة 61، وبهذا الفوز يحتل الفريق الملكي صدارة جدول الدوري الإسبانى برصيد 25 نقطة وبفارق نقتطين عن ريال سوسيداد الوصيف برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
لوكا مودريتش

مودريتش ومارسيلو يقتربان من الرحيل عن ريال مدريد

اقترب ثنائي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، فبحسب برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، سيرحل الثنائي عن قلعة «سانتياجو بيرنابيو» بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بالرحيل عن الميرنجي صوب يوفنتوس منذ الموسم الماضي، إلا أنه قرر الاستمرار في «سانتياجو برنابيو» بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف 2022، كما أن الميرنجي تعاقد في الموسم الحالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرلاند ميندي.
جاريث-بيل (5)

جاريث بيل يصر على الرحيل عن ريال مدريد

ارتبط اسم النجم الويلزي جاريث بيل بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بل وخرج مدرب الريال زين الدين زيدان بتصريحه الشهير الذي قال من خلاله إن من الأفضل رحيل بيل اليوم قبل غدٍ، وتلقى بيل العديد من العروض الصينية الضخمة حينها، إلا أنه استمر في صفوف الريال هذا الموسم في نهاية المطاف، وأكد تقرير إعلامي إسباني أن الويلزي يصر على الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكانت صحيفة "ماركا" قد أشارت إلى أن شنغهاي شينهوا الصيني تواصل مع جاريث بيل، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.
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