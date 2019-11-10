السعادة تغمر كونتي بعد تخطي عقبة هيلاس فيرونا

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

إنتر

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن سعادته بمستوى لاعبيه، بعد التغلب أمس السبت على هيلاس فيرونا بنتيجة (2-1) ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وقلب النيراتزوري تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليصل إلى النقطة رقم 31 في المركز الأول، متفوقًا على يوفنتوس (29 نقطة) والذي سيواجه ميلان، مساء اليوم الأحد، وقال كونتي في تصريحاته لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": «لقد رأيت استجابة مهمة عقب مباراة دورتموند على الرغم من حقيقة أننا استقبلنا هدفًا وواجهنا صعوبة ضد فريق يدافع بشكل جيد في موقف رجل لرجل».

وأضاف: «كان وضعًا رائعًا بالنسبة لهم حيث كان بإمكانهم الدفاع والاعتماد على المرتدات، نحن قمنا بعمل جيد جدا، ولم نفقد صبرنا وكان لدينا الإيمان». وتابع: «لم نفقد رؤوسنا في قدرتنا على قلب المباراة، نحن تمردنا على النتيجة والوضع». وأثنى كونتي على لاعبيه قائلا: «هؤلاء اللاعبون

وأضاف: «كان وضعًا رائعًا بالنسبة لهم حيث كان بإمكانهم الدفاع والاعتماد على المرتدات، نحن قمنا بعمل جيد جدا، ولم نفقد صبرنا وكان لدينا الإيمان».



وتابع: «لم نفقد رؤوسنا في قدرتنا على قلب المباراة، نحن تمردنا على النتيجة والوضع».



وأثنى كونتي على لاعبيه قائلا: «هؤلاء اللاعبون يقومون بعمل مهم للغاية، الحصول على 31 نقطة من 12 مباراة يعد رصيدًا جيدًا في جعبتنا، لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع هذه النتائج في هذه المرحلة، أشكر اللاعبين، لقد تغلبوا على عقبة جديدة، إذا لم نلعب بالقلب والكثافة، لم نكن لنفوز باللقاء».



وعن الهزيمة المؤلمة أمام دورتموند فى دوري الأبطال، صرح أنطونيو: «خيبة الأمل في دورتموند كانت مؤلمة للغاية، حيث كانت مباراة في متناول اليد، لكن هذا جزء من عملية النضج للفريق، والفوز على فيرونا كان هو ما أردتُ رؤيته».