رياضة

السعادة تغمر كونتي بعد تخطي عقبة هيلاس فيرونا

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
إنتر
إنتر
أعرب أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، عن سعادته بمستوى لاعبيه، بعد التغلب أمس السبت على هيلاس فيرونا بنتيجة (2-1) ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، وقلب النيراتزوري تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليصل إلى النقطة رقم 31 في المركز الأول، متفوقًا على يوفنتوس (29 نقطة) والذي سيواجه ميلان، مساء اليوم الأحد، وقال كونتي في تصريحاته لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": «لقد رأيت استجابة مهمة عقب مباراة دورتموند على الرغم من حقيقة أننا استقبلنا هدفًا وواجهنا صعوبة ضد فريق يدافع بشكل جيد في موقف رجل لرجل».
وأضاف: «كان وضعًا رائعًا بالنسبة لهم حيث كان بإمكانهم الدفاع والاعتماد على المرتدات، نحن قمنا بعمل جيد جدا، ولم نفقد صبرنا وكان لدينا الإيمان». وتابع: «لم نفقد رؤوسنا في قدرتنا على قلب المباراة، نحن تمردنا على النتيجة والوضع». وأثنى كونتي على لاعبيه قائلا: «هؤلاء اللاعبون
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شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
مانويل-نوير (3)

خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
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انتر ميلان‎

إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويخطف صدارة الكالتشيو

نجح فريق إنتر ميلان في قلب الطاولة على نظيره هيلاس فيرونا، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى، والتى أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل أهداف المباراة للإنتر ماتياس فيتشينو فى الدقيقة 65، ونيكولو باريلا فى الدقيقة 83، بينما سجل هدف فيرونا الوحيد فالريو فيرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وبهذا الفوز يحتل الإنتر صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة بينما يتجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة فى المركز التاسع.
انتر ميلان

إنتر يستهدف خطف صدارة الكالتشيو أمام هيلاس فيرونا

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا على ملعب سان سيرو في تمام الساعة السابعة مساء، ويحتل إنتر المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد هيلاس فيرونا في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 56 مباراة من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها الإنتر الفوز في 32 لقاء وتعادل في 20 مباراة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو النيراتزوري في تلك المباريات 89 هدفًا واهتزت شباكهم بـ34 هدفًا.
انتر ميلان

كونتي غاضب من إدارة إنتر بسبب الصفقة الضائعة

يسيطر الغضب على مدرب إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد الهزيمة التي تكبدها النيراتزوري على يد بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما فرط الإنتر في تقدمه بهدفين دون رد، ليخسر أمام الفريق الألماني بنتيجة 3-2 يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن فشل التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، أشعل غضب أنطونيو كونتي من إدارة إنتر ميلان.
زلاتان-ابراهيموفيتش (2)

إبراهيموفيتش يقترب من العودة لصفوف ميلان

يبدو أن وجهة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش المقبلة ستزيد من حيرة متابعي كرة القدم، في ظل انتشار العديد من التقارير التي ربطت بينه وبين الانتقال للكثير من الأندية، وأخيرا خرج دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي، ليشير إلى أن النجم السويدي بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، وقال جاربر في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور: "زلاتان شخصية مثيرة للاهتمام، إنه يستطيع دائمًا جذب تركيزي نحوه"، وأضاف: "نحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين دائمًا في الدوري الأمريكي مثلما حدث عند قدوم بيكهام قبل عدة سنوات".
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