توخيل: يتوجب على كافاني منافسة إيكاري

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

إدينسون كافاني

اعترف توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بمرور مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني بفترة صعبة في الوقت الحالي، وقال توخيل عبر صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "الأمور لم تكن سهلة لكافاني في مباراة بريست، لأنه يفتقر إلى لياقة وحساسية المباريات"، وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن يتنافس إدينسون مع ماورو إيكاردي، الذي يمر بأعلى معدلات الثقة، إنه الوضع الحالي ونحن نعمل كفريق واحد، وما يمر به كافاني وارد لأي مهاجم"، وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "إنه موقف صعب، لأن رأس الحربة مهاجم حساس، ولكن ما باليد حيلة، يجب أن نواصل العمل".

وعن الفوز على بريست، قال مدرب بي إس جي: "كنت أعلم صعوبة اللقاء، نحن أول فريق يفوز على هذا الملعب، لقد كانت أشبه بلقاءات الكؤوس". واستطرد: "لقد أجرينا عدة تعديلات على التشكيل الأساسي لإراحة اللاعبين، أنا أعاني من الإرهاق، وبالتأكيد اللاعبون يشعرون بإعياء أكثر". وأوضح توماس توخيل في ختام تصريحاته: "واجهنا