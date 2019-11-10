رياضة

توخيل: يتوجب على كافاني منافسة إيكاري

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
إدينسون كافاني
إدينسون كافاني
اعترف توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بمرور مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني بفترة صعبة في الوقت الحالي، وقال توخيل عبر صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "الأمور لم تكن سهلة لكافاني في مباراة بريست، لأنه يفتقر إلى لياقة وحساسية المباريات"، وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن يتنافس إدينسون مع ماورو إيكاردي، الذي يمر بأعلى معدلات الثقة، إنه الوضع الحالي ونحن نعمل كفريق واحد، وما يمر به كافاني وارد لأي مهاجم"، وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "إنه موقف صعب، لأن رأس الحربة مهاجم حساس، ولكن ما باليد حيلة، يجب أن نواصل العمل".
وعن الفوز على بريست، قال مدرب بي إس جي: "كنت أعلم صعوبة اللقاء، نحن أول فريق يفوز على هذا الملعب، لقد كانت أشبه بلقاءات الكؤوس". واستطرد: "لقد أجرينا عدة تعديلات على التشكيل الأساسي لإراحة اللاعبين، أنا أعاني من الإرهاق، وبالتأكيد اللاعبون يشعرون بإعياء أكثر". وأوضح توماس توخيل في ختام تصريحاته: "واجهنا
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شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
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خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
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إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
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نيمار‎ (1)

سان جيرمان يكشفت تطور حالة نيمار وإيكاردى

كشفت إدارة نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، عن تطورات إصابة 6 من لاعبي الفريق الباريسي، جاء أبرزهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي والنجم البرازيلي نيمار جونيور. وأوضح سان جيرمان في بيان رسمي، أن إيكاردي تعرض لكدمة في كاحل القدم اليسرى، وسيتم إعادة تقييم حالته بعد فحص طبي، والذى من المقرر له غدًا الجمعة. كما جاء فى البيان أن الدولي البرازيلي يؤدي تدريبات فردية وبرنامجا تأهيليا، ومن المقرر أن ينضم للمران الجماعي الأسبوع المقبل ليصبح جاهزا للعودة إلى المشاركة في المباريات.
ايكاردى‎ (2)

ماورو إيكاردي يوجه ضربة جديدة لإنتر

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الكبيرة بتغلب فريقه باريس سان جيرمان على مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الفرنسي، وقال إيكاردي عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "سعينا للفوز وسعيد لتحقيقه، فهو مهم لنا وللجماهير، الأداء في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل، لكننا سعداء بالنتيجة النهائية، سعيد بتسجيل هدفين في مارسيليا، أعلم أنني عليّ بذل أقصى جهدي، ولديّ رغبة قوية في إحراز المزيد من الأهداف".
باريس سان جيرمان - مبابي

بعد اكتساح مارسيليا.. توخيل ينفجر في وجه لاعبيه

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مارسيليا برباعية نظيفة أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي، وعلى الرغم من حسم القمة الفرنسية بتلك النتيجة العريضة، فإن مدرب باريس سان جيرمان انفعل بشدة على لاعبيه، وصرح توخيل، عبر قناة "كانال بلس": "الفارق بين الشوطين كان كبيرا، لست راضيا على الإطلاق عن أداء فريقي في الشوط الثاني، تقريبا لم نفعل شيئا في الشوط الثاني، خسرنا الكرات بسهولة، ولم نخلق أي فرص أو هجمات"، وعن عصبيته الملحوظة، رد بقوله: "الأداء شيء والنتيجة شيء آخر، حتى بعد التقدم برباعية دون رد، يجب أن نتحلى بالجدية والتركيز".
توماس-توخيل

بعد السقوط برباعية.. فيلاس بواش يفتح النار على توخيل

لم يتمالك البرتغالي أندريه فيلاس بواش، المدير الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أعصابه بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية في الدوري الفرنسي، ونسب بواش تفوق سان جيرمان إلى الميزانية الضخمة التي يملكها مدربه الألماني توماس توخيل. وأضاف المدرب البرتغالي عبر قناة "كانال بلس": "لم أكن بحاجة لتصدير الضغوط لأحد، وتوماس توخيل بإمكانه أن يخترع أي شيء يريده بما لديه من إمكانيات، والملايين التي يمتلكها والمليارات التي يصرفها، كما أرى أن مدرب باريس سان جيرمان عليه أن يركز فى المنافسة على دوري الأبطال".
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