رياضة

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
لويس إنريكي
لويس إنريكي
يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
ويعاني أرسنال من تراجع على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، حيث بات الفريق يحتل الترتيب السادس بعدما خسر، أمس السبت، أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12. وأشارت الصحيفة إلى أن سانليهي على اتصال مع إنريكي خلال الفترة السابقة، تحسبًا للاتفاق معه على تولي المهمة الفنية هذا الموسم. ولم
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شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
مانويل-نوير (3)

خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
كافاني

توخيل: يتوجب على كافاني منافسة إيكاري

اعترف توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بمرور مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني بفترة صعبة في الوقت الحالي، وقال توخيل عبر صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "الأمور لم تكن سهلة لكافاني في مباراة بريست، لأنه يفتقر إلى لياقة وحساسية المباريات"، وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن يتنافس إدينسون مع ماورو إيكاردي، الذي يمر بأعلى معدلات الثقة، إنه الوضع الحالي ونحن نعمل كفريق واحد، وما يمر به كافاني وارد لأي مهاجم"، وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "إنه موقف صعب، لأن رأس الحربة مهاجم حساس، ولكن ما باليد حيلة، يجب أن نواصل العمل".
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إيمري (2)

أيقونة ليفربول يهدد مكان إيمري في أرسنال

يبدو أن صبر إدارة أرسنال تجاه المدرب الإسباني أوناي إيمري بدأ ينفد بسبب ضعف نتائج الفريق هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومعاناته من أسوأ بداية للبريميرليج بعد مرور 11 جولة منذ 7 أعوام، وبدأت تقارير الصحف البريطانية تربط العديد من الأسماء بخلافة إيمري على رأس القيادة الفنية للمدفعجية، وأفادت التقارير أن المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لرينجرز الأسكتلندي، قد يستقيل من منصبه إذا أقال أرسنال إيمري، وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية فإن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد آلان برازيل، يعتقد أن أسطورة ليفربول قد يحل محل إيمري.
إيمري (2)

شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.
مورينيو‎

أرسنال ينفي أنباء اجتماعه مع مورينيو

انتشرت العديد من التقارير الإنجليزية في الأيام الأخيرة، والتي تتحدث عن اجتماع وفد من إدارة أرسنال مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في جلسة عشاء، تمهيدًا لتوليه المهمة الفنية للمدفعجية، في ظل رغبة الإدارة في الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، الإسباني أوناي إيمري، بسبب تذبذب نتائج الفريق منذ بداية الموسم الجاري، ليخرج أرسنال للرد على تلك الأنباء، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن أرسنال نفى واقعة العشاء، أو التفاوض مع البرتغالي من أجل أن يصبح مدربًا للفريق.
ارسنال-كريستال بالاس

أرسنال يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تراجعه فى بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، بعد التعادل أمام كريستال بالاس بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارت (معقل الجانرز)، فى الجولة العاشرة من عمر بطولة البريمرليج، وسجل لصالح الجانرز كلٌّ من سوكراتيس فى الدقيقة الـ7 ودافيد لويز فى الدقيقة الـ9، بينما سجل لصالح كريستال بالاس كل من ميليفوجيفيتش فى الدقيق الـ32 من ركلة جزاء، والمهاجم جوردان ايو فى الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.
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