إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

لويس إنريكي

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.

ويعاني أرسنال من تراجع على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، حيث بات الفريق يحتل الترتيب السادس بعدما خسر، أمس السبت، أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12. وأشارت الصحيفة إلى أن سانليهي على اتصال مع إنريكي خلال الفترة السابقة، تحسبًا للاتفاق معه على تولي المهمة الفنية هذا الموسم. ولم

ويعاني أرسنال من تراجع على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، حيث بات الفريق يحتل الترتيب السادس بعدما خسر، أمس السبت، أمام ليستر سيتي بثنائية دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ12.



وأشارت الصحيفة إلى أن سانليهي على اتصال مع إنريكي خلال الفترة السابقة، تحسبًا للاتفاق معه على تولي المهمة الفنية هذا الموسم.



ولم يتولَّ إنريكي قيادة أي فريق منذ رحيله عن منتخب إسبانيا في يونيو الماضي؛ بسبب مرض ابنته.



يذكر أن جميع الألقاب التي توج بها إنريكي في مسيرته التدريبية أتت مع برشلونة، من خلال الفوز بالدوري الإسباني مرتين وبكأس ملك إسبانيا 3 مرات وبكل من السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.