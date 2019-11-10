نائب: المالية فشلت في حل مشكلات الصنادق الخاصة
تحرير:أحمد جاد
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
طالب النائب محمد فؤاد، في بيان له، اليوم الأحد، ببحث أزمة عدم صرف فروق المزايا المالية المقررة للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية، لرفع الضرر اللاحق لهذه الفئة والتى تمثل نحو 65% من فريق العمل بمستشفيات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ما يستوجب سرعة صرفها وعدم التأخير، موضحا أنه سبق وأن وافق وزير الصحة السابق بصرف تلك المزايا من خلال المناقلة من حساب الموارد الذاتية للصناديق الخاصة للجهات التى بها وفرة إلى الجهات التي يوجد بها عجز.
وأضاف فؤاد أن ذلك ردا على الطلب المقدم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار صرف فروق المزايا المالية المقررة للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وذلك بتمويل من الخزانة العامة لعدم قدرة الصناديق والحسابات الخاصة على تحمل
وأضاف فؤاد أن ذلك ردا على الطلب المقدم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار صرف فروق المزايا المالية المقررة للعاملين بمستشفيات الصحة النفسية قبل العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وذلك بتمويل من الخزانة العامة لعدم قدرة الصناديق والحسابات الخاصة على تحمل المزايا.
وأشار إلى أنه نظرا لسماحة أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة التابعة لوزارة الصحة وعددها 128 حسابا وبلغت أرصدتها، في منتصف أبريل الماضي، 3.066 مليار جنيه، ووفقا للمادة الثالثة من القانون 83 لسنة 2017 فإنه يمكن مداركه العجز الوارد فى الصناديق الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية، من خلال المناقلة من الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارة.
وذكر أن ويزر المالية فشل فى حل أزمة الصناديق الخاصة، رغم أن مواردها كفيلة بحل عديد من المشكلات الاقتصادية.