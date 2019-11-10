رياضة

خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
مانويل نوير
مانويل نوير
يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
وأوضحت "ذا صن" أن الخيار الأول في قائمة أحلام بايرن هو ضم مارك أندريه تير شتيجن، لكنهم يدركون صعوبة إقناع برشلونة بالتخلي عن الحارس الألماني. وسبق أن شهدت مسيرة لينو تألقا في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن من 2011 وحتى 2018، قبل أن ينتقل إلى أرسنال مقابل 22.5 مليون إسترليني. ولم يتوج لينو بأي لقب
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شوقي غريب

شوقي غريب: أتمنى ألا أفقد لاعبين آخرين ضد غانا

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إن الاستحواذ ليس كل شيء في كرة القدم، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت أداء الفراعنة ضد مالي رغم الفوز (1-0) في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وأوضح غريب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة غانا المقرر لها مساء غدٍ الإثنين: «منتخب غانا يضم لاعبين مميزين، ودرسنا الفريق جيدا من حيث مواطن القوة ومواطن الضعف في المنافس»، متابعًا: «المنتخب أمامه طريقة واحدة فقط، ومباراة غانا تمثل لنا هدفا واحدا هو الفوز للصعود للدور التالي».
إنريكي- وأبنته‎

إنريكي على رادار أرسنال لخلافة إيمري

يبدو أن إدارة أرسنال بدأت البحث بالفعل عن خليفة مدرب الفريق الحالي أوناي إيمري، وذلك في ظل ضعف النتائج التي يقدمها المدفعجية منذ بداية الموسم الجاري محليا، سواء في الدوري أو في كأس الرابطة، وتواصل مسؤولو أرسنال مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، لقيادة الجانرز، خلال الموسم الحالي، وقالت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن راؤول سانليهي، مدير الكرة في النادي الإنجليزي، بدأ في تحديد المرشحين المحتملين لخلافة أوناي إيمري على مقاعد بدلاء المدفعجية.
كافاني

توخيل: يتوجب على كافاني منافسة إيكاري

اعترف توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بمرور مهاجم الفريق الأوروجوياني إدينسون كافاني بفترة صعبة في الوقت الحالي، وقال توخيل عبر صحيفة «ليكيب» الفرنسية: "الأمور لم تكن سهلة لكافاني في مباراة بريست، لأنه يفتقر إلى لياقة وحساسية المباريات"، وأضاف المدرب الألماني: "يجب أن يتنافس إدينسون مع ماورو إيكاردي، الذي يمر بأعلى معدلات الثقة، إنه الوضع الحالي ونحن نعمل كفريق واحد، وما يمر به كافاني وارد لأي مهاجم"، وأكد المدير الفني لسان جيرمان: "إنه موقف صعب، لأن رأس الحربة مهاجم حساس، ولكن ما باليد حيلة، يجب أن نواصل العمل".
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نيوكاسل ولفرهاميتون‎

التعادل يحسم مباراة وولفرهامبتون ونيوكاسل

حصد وولفرهامبتون تعادلا غاليا أمام مضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب جيمس بارك، فى الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف الوولفز جوناثان كاسترو أوتو فى الدقيقة 73، بينما جاء هدف نيوكاسل بأقدام جمال لاسيلس فى الدقية الـ37 من عمر المباراة، وشهدت المباراة حالة طرد وحيدة كانت من نصيب سين لوصتاف لاعب نيوكاسل والتى حصل عليها فى الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف على فينس لاعب فريق وولفرهامبتون.
مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري ينفي تدخل إدارة أرسنال في أزمة أوزيل

تحدث المدرب الإسباني أوناي إيمري، عن أزمة النجم الألماني مسعود أوزيل، الذي جمده المدرب الإسباني في الآونة الأخيرة، إذ لم يشركه سوى في 140 دقيقة بجميع المسابقات هذا الموسم، ولم يوجد في قائمة المدفعجية في أي مباراة منذ مواجهة نوتنجهام فورست في كأس الرابطة. وقال إيمري، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك ضغط من الإدارة لإعادة أوزيل؟ في أرسنال لدينا إستراتيجية واحدة متفق عليها في النادي والفريق واتخذنا القرار معًا، أهم شيء هو مصلحة النادي والفريق والحفاظ على الأداء، ونحن في النادي تحدثنا جميعًا في وقت سابق واتفقنا على هذا القرار".
ليفربول ومانشستر يونايتد‎

ليفربول يسعى لتعزيز صدارة «البريميرليج» أمام توتنهام

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، نظيره توتنهام العاشر برصيد 12 نقطة، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتواجه الفريقان في 54 مباراة في عصر البريميرليج، حقق خلالها ليفربول الانتصار في 25 مباراة وتكبد 14 هزيمة وتعادل في 15 لقاءً، بينما سجل لاعبو الريدز في تلك المباريات 92 هدفًا مقابل تسجيل لاعبي توتنهام 63 هدفًا، وتواجها على الأنفيلد في 27 مباراة، فاز ليفربول خلالها بـ17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات وخسر مواجهتين.
ليفاندوفسكي‎

ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

حقق الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، رقمًا قياسيا، بعدما أحرز هدفًا في شباك فريق يونيون برلين، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل في اللقاء التاسع على التوالي، وحافظ على سجله التهديفي المميز في الموسم الحالي، إذ سجل في 13 مباراة متتالية، في جميع المواجهات التي خاضها بقميص الفريق البافاري في الموسم الجاري.
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