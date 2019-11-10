خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

مانويل نوير

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.

وأوضحت "ذا صن" أن الخيار الأول في قائمة أحلام بايرن هو ضم مارك أندريه تير شتيجن، لكنهم يدركون صعوبة إقناع برشلونة بالتخلي عن الحارس الألماني. وسبق أن شهدت مسيرة لينو تألقا في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن من 2011 وحتى 2018، قبل أن ينتقل إلى أرسنال مقابل 22.5 مليون إسترليني. ولم يتوج لينو بأي لقب

وأوضحت "ذا صن" أن الخيار الأول في قائمة أحلام بايرن هو ضم مارك أندريه تير شتيجن، لكنهم يدركون صعوبة إقناع برشلونة بالتخلي عن الحارس الألماني.



وسبق أن شهدت مسيرة لينو تألقا في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن من 2011 وحتى 2018، قبل أن ينتقل إلى أرسنال مقابل 22.5 مليون إسترليني.



ولم يتوج لينو بأي لقب مع أرسنال، بل اكتفى بوصافة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، وتوج مع المنتخب الألماني بكأس القارات 2017، إضافة إلى بطولة أوروبا تحت 17 سنة في عام 2009.



أما نوير فيملك تاريخا حافلا بالإنجازات، من خلال التتويج بالدوري الألماني 7 مرات وكأس ألمانيا 4 مرات والسوبر الألماني 4 مرات، وكل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة، كما توج مع منتخب ألمانيا بمونديال 2014.