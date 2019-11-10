أصالة عن حفلها بالأوبرا: انتظروني وكلي شوق للقاء

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

أصالة

عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام بدار الأوبرا، وروجت لحفلها المقام فى 12 نوفمبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد مُرّه". وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويا ونشبك أيادينا معا، وسنحلم بحياة نرجوها".

وأضافت: "حياة حتى أصعبها حلو لأنها قصة موسيقية، تنتشل النغمات منها قسوة حقيقتها، ويحاول فيها صوتي أن يطبطب على وجعها، وسنفرح وسنعلو بصحبة طيبة في وقت من الزمن انتظاره أمل، وفيه حياة، نحيا بعده حامدين الله على نعمة الشعور، انتظروني، أحبتي، بعد غدٍ وأنا كلي شوق لهذا اللقاء". يكرم المهرجان هذا العام "فاروق