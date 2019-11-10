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أصالة عن حفلها بالأوبرا: انتظروني وكلي شوق للقاء

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
أصالة
أصالة
عبّرت الفنانة أصالة عن سعادتها بوجودها فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، المقام بدار الأوبرا، وروجت لحفلها المقام فى 12 نوفمبر، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام»: "صباح الروح، اخترت لكم من أجمل الأغاني مجموعة، سنرتبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها، بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها واندفاعها بالحب الذي يكافئنا على صبر زاد مُرّه". وتابعت: "هنا بعد غدٍ في مصر وتحديدًا في دار الأوبرا، سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويا ونشبك أيادينا معا، وسنحلم بحياة نرجوها".
وأضافت: "حياة حتى أصعبها حلو لأنها قصة موسيقية، تنتشل النغمات منها قسوة حقيقتها، ويحاول فيها صوتي أن يطبطب على وجعها، وسنفرح وسنعلو بصحبة طيبة في وقت من الزمن انتظاره أمل، وفيه حياة، نحيا بعده حامدين الله على نعمة الشعور، انتظروني، أحبتي، بعد غدٍ وأنا كلي شوق لهذا اللقاء". يكرم المهرجان هذا العام "فاروق
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عاصي-الحلاني (1)

عاصي الحلاني: العندليب قدوة لنا.. و«ذا فويس» أبرز محطات حياتي

بدا عليه التأثر فى كل أغنية حملت حسا وطنيا حتى باتت أغانيه أشبه بفلكلور وطنى يصحبه معه أينما يذهب برفقة فرقته، يحاول فى كل أغنية له أن يطلق العنان لمشاعره فتدمع عيناه لما تحمله أغانيه من مشاعر مختلطة تمتزج بما يحدث من بكاء فى وطنه. إنه الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، الذى تعرض مؤخرًا لحادث مؤلم، حين سقط من على حصانه، وتعرض لإصابات بالغة، ولكن سرعان ما تعافى وعاد لاستكمال نشاطاته الفنية، وحاليا يستعد للوجود فى الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية.
دار-الاوبرا-المصرية

الأوبرا ترفع شعار «كامل العدد» لليوم السادس على التوالي

تتوالى ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بكوكبة من الحفلات على خشبة المسرح الكبير لكبار نجوم الوطن العربي ومسارح الأوبرا الأخرى سواء المسرح المكشوف أو معهد الموسيقى العربية وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، والذي رفعت كل المسارح لافتة كامل العدد في مظاهرة حب واختشاد من الجمهور الذي حرص على حضور الحفلات، وتألقت النجمة أنغام فى مملكة الطرب وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات لتعكس قدرة الفنون الجادة على تحقيق مكتسبات تعمل على تطوير وبناء الانسان والمجتمع.
انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
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انغام -تحيي -حفل مهرجان -الموسيقى العربيه‎ (2)

الجمهور أوقفها.. أزمة في حفل أنغام بـ«الموسيقى العربية»

أحيت المطربة أنغام، حفلا ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقي العربية المقام في دار الأوبرا، وقدمت عدد من أشهر أغانيها منها "عمري معاك" و"ياريتك فاهمني"، و"أقول ناسياك"، وحرص على الحضور عدد من النجوم والمشاهير، منهم: عماد متعب وزوجته يارا نعوم، ونبيلة عبيد، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، وغيرهم، وشهد الحفل مشكلة فنية في الصوت واشتكتى الجمهور، قائلا: "فيه مشكلة في الصوت يا أنغام".
هانى-شاكر (1)

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية حلم كل فنان عربي

عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي. وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان ، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام. وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.
محمد-الشرنوبي

الشرنوبى: سأغنى فى الأوبرا رغم إيقافى «حوار»

بعد ساعات من استعدادات الفنان محمد الشرنوبى، لحفله بدار الأوبرا المصرية ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، والمقرر إحياؤه يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر الجارى، تفاجأ الشرنوبى، بقرار نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان هانى شاكر، إيقافه لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ، والذى كان مطروحا أمام النقابة منذ عدة أشهر، لعدم التزام المطرب الشاب بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما جعل البعض يتساءل: هل سيؤثر هذا القرار على حفل الشرنوبى بالأوبرا أم لا؟
منير

الكينج يغني على كرسي.. 8 مشاهد من افتتاح «الموسيقى العربية»

افتتحت اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. وتتواصل حفلاته لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحرص على الحضور عدد من الإعلاميين منهم لميس الحديدي ومفيد فوزي.
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