مطاردة بالرصاص توقع عنصرا إجراميا في الفيوم

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

دورية أمنية

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية بأهمية الدوريات والأكمنة المتحركة في حفظ الأمن وفرض السيطرة وتحقيق التواجد الشرطي، الأمر الذي ترجمه رجال الأمن بمديرية أمن الفيوم على أرض الواقع حيث مطاردة مثيرة بالرصاص انتهت بسقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة بدائرة مركز أبشواي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية والاستراتيجية الموضوعة والتي ترتكز على مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام

اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، بأحد العناصر الإجرامية (مسجل خطر- سبق اتهامه في 32 قضية "سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مخدرات – استعراض قوة وبلطجة"، ومطلوب ضبطه في 3 قضايا استعراض قوة وبلطجة – سلاح نارى) حال استقلاله

اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، بأحد العناصر الإجرامية (مسجل خطر- سبق اتهامه في 32 قضية "سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مخدرات – استعراض قوة وبلطجة"، ومطلوب ضبطه في 3 قضايا استعراض قوة وبلطجة – سلاح نارى) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات".



لدى استيقافه أطلق أعيرة نارية من بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه القوات، وبادلته القوات الأعيرة النارية، ونجحت فى السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم والدراجة النارية، وتبين إصابته بطلق ناري، وقد تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج تحت الحراسة اللازمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



