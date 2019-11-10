شركات أدوية عالمية تضخ استثمارات جديدة في مصر

تحرير:أمل نبيل ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

سحر نصر..وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من الشركات العالمية المستثمرة فى قطاع الادوية في مصر، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء. وحضر اللقاء، شركات جونسون اند جونسون، وفايزر، وايلى ليلى وفارما وجلاكسو سميث ومونديفارما. وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركات العالمية فى مجال الأدوية فى مصر، وازالة اى عقبات تواجه عمل هذه الشركات من خلال التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان. وأكدت الوزيرة، تطلع الحكومة لمزيد من مساهمة الشركات العالمية في عملية التنمية بمصر خاصة فى مجال الصحة

وذكر لويس دياز روبيو، مدير إدارة الأسواق الناشئة بشركة جونسون اند جونسون فى اوروبا والشرق الاوسط، أن شركته قام بتوسعات فى مصر بقيمة 125 مليون جنيه خلال عام 2019، وذلك نتيجة تحسين مناخ الاستثمار فى مصر خاصة فى قطاع الادوية، مشيرا إلى أن اجمالى اعمال الشركة فى مصر وصل إلى 2.3 مليار جنيه. وأوضح سمير خليل،

وذكر لويس دياز روبيو، مدير إدارة الأسواق الناشئة بشركة جونسون اند جونسون فى اوروبا والشرق الاوسط، أن شركته قام بتوسعات فى مصر بقيمة 125 مليون جنيه خلال عام 2019، وذلك نتيجة تحسين مناخ الاستثمار فى مصر خاصة فى قطاع الادوية، مشيرا إلى أن اجمالى اعمال الشركة فى مصر وصل إلى 2.3 مليار جنيه.



وأوضح سمير خليل، ممثل منظمة فارما للادوية، أن منظمته تضم 22 شركة اجنبية تعمل فى قطاع الدواء فى مصر، مشيدا بمناخ الاستثمار فى مصر، والذى يساعد شركته على العمل فى مجال تصنيع وتطوير الادوية.

وأشار عمرو ممدوح، مدير شركة جلاكسو سميث، أن اجمالى استثمارات شركته فى مصر بلغت 800 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 15 الف عامل من خلال 10 مصانع.



