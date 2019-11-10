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شركات أدوية عالمية تضخ استثمارات جديدة في مصر

تحرير:أمل نبيل ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
سحر نصر..وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
سحر نصر..وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من الشركات العالمية المستثمرة فى قطاع الادوية في مصر، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء. وحضر اللقاء، شركات جونسون اند جونسون، وفايزر، وايلى ليلى وفارما وجلاكسو سميث ومونديفارما. وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركات العالمية فى مجال الأدوية فى مصر، وازالة اى عقبات تواجه عمل هذه الشركات من خلال التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان. وأكدت الوزيرة، تطلع الحكومة لمزيد من مساهمة الشركات العالمية في عملية التنمية بمصر خاصة فى مجال الصحة
وذكر لويس دياز روبيو، مدير إدارة الأسواق الناشئة بشركة جونسون اند جونسون فى اوروبا والشرق الاوسط، أن شركته قام بتوسعات فى مصر بقيمة 125 مليون جنيه خلال عام 2019، وذلك نتيجة تحسين مناخ الاستثمار فى مصر خاصة فى قطاع الادوية، مشيرا إلى أن اجمالى اعمال الشركة فى مصر وصل إلى 2.3 مليار جنيه. وأوضح سمير خليل،
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الذهب (2)

أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 659 جنيها

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1480 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزي

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع. أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
السيارة- نانو -ايجيبت (1)

بنك ناصر الاجتماعي ينفي تقسيط السيارة «نانو إيجيبت»: غير منطقي

نفى الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط البنك للسيارة "نانو إيجيبت"، موضحا في تصريحات اليوم، أنه لا توجد أي تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسئولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق، مشيرا إلى أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي، لأن الحصول عليها بتقسيط شهري 350 جنيها، يعني أن مدة التقسيط ستزيد عن 10 سنوات، لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات "نانو".
شركات إبادة الحشرات

بسبب الرسائل المزعجة.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وارقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

في اليوبيل الذهبي.. السيسي يستقبل رؤساء «الدستورية»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري.
الرئيس-السيسى

السيسي لـ«الدستورية»: أنتم حصن حماية الحقوق والحريات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة إلى قضاة مصر بالمحكمة الدستورية، وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".
سحر-نصر (1)

21.6 مليار دولار محفظة البنك الإسلامى للتنمية بمصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. وبحث الجانبان التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والإفريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، فى ظل توافق البرنامج مع إستراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتعزيزا للدور المصري عربيا وإفريقيا، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الوزراء: لا نية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
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