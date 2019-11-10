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وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله، الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.
يذكر أن فاروق الفيشاوي ولد في 5 فبراير 1952 بقرية سرى الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، وكان هو "آخر العنقود" الذي حُرم من والده، فقد توفي وهو في الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس فاروق الفيشاوي في كلية الآداب بجامعة عين شمس. وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق التمثيل
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جنازة والد أكرم حسني

تشييع جثمان والد الفنان أكرم حسني (صور)

شيع أهالي وأصدقاء الفنان أكرم حسني، جثمان والده، اليوم الجمعة، من مسجد طلعت مصطفى في الرحاب، وحرص على الحضور عدد من الفنانين لمواساة أكرم منهم حضور أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد. وقال أكرم قبل الصلاة على والده: "أي حد ليه دين عند والدي في رقبتي". وقرر الفنان أكرم حسنى، تغيير مكان جنازة والده المهندس حسنى عبد الرحيم من الجامع الكبير، إلى مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب.
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بقرار من الكنيسة.. تجميد العمل بمسلسل «بابا العرب»

أعلن نيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى، تجميد العمل بمسلسل "بابا العرب"، وذكر بيان صادر عن دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، أن سبب التجميد عدم توافر التمويل المطلوب، علاوة على أسباب خاصة بالدير، وجاء القرار بعد حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، داخل الأوساط القبطية، بشأن قيام الدير، بإنتاج مسلسل يحمل اسم "بابا العرب' بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.، يتناول حياة مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من باباوات الإسكندرية.
أكرم حسني

وفاة والد الفنان أكرم حسني

أعلن الفنان أكرم حسني، مساء اليوم الخميس، وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، دفاع نادي الزمالك السابق، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجاري تحديد ميعاد ومكان العزاء».
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هيث - أحمد زكي

عبد الرحيم كمال يحكي كواليس «الكنز» مع هيثم أحمد زكي

حكى الكاتب عبد الرحيم كمال أحد ذكرياته مع الراحل هيثم احمد زكي، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية. وكتب "كمال" عبر حسابه على "فيسبوك": "أول يوم تصوير في الكنز والمشهد بين محمد سعد وهيثم أحمد زكي، وأنا قاعد جنب المونيتور، وشريف عرفة رايح جاي بين المونيتور والمكتب اللي بيتصور يظبط حاجة ويرجع ويقوم تاني، وأيمن أبو المكارم مدير التصوير جنبه، وده (هيثم) قعد جنبي كأنه طفل مرتبك سلم عليا بإيدين ساقعة من التوتر، وصوت بيترعش وعين بتضحك وجواها دموع، قاللي إنه بيحبني وإنه فرحان أوي بالدور والشخصية".
اسما شريف منير (1)

بعد الهجوم عليها.. أسما شريف منير تنشر صور وأحاديث الشعراوي

تراجعت أسما شريف منير، عن تصريحاتها التي وصفت فيها الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي عبر فيسبوك بـ"المتطرف"، إذ نشرت صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" من خلال خاصية "الستوري"، تحمل كلمات الشعراوي، من أدعية وحكم إسلامية، كما نشرت صورة أيضا عبر حسابها وكتبت عليها آية قرآنية: "العفو عند المقدرة.. «أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» قَالَ تَعَالَى: ? وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا ْمِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ? [آل 159]".
اسما شريف منير (2)

أسما شريف منير تبكي بعد إهانة الشعراوي: «مش هقول متطرف تاني»

بكاء وانفعال شديد سيطر على أسما شريف منير، خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت. وقالت "أسما" في تصريحاتها: "أنا اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة، وطلعوا صور له وهو بيمثل دور ست.. أنا مش قادرة استوعب، أقسم بالله كنت بتكلم بمنتهى العفوية". أعربت "أسما"، عن صدمتها من كم الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، قائلة: "عايزة أموت نفسي أني قلت كده، ولحد ما أموت مش هقول كلمة متطرف تاني.. أنا مش مصدقة اللي بيحصل".
اسما شريف منير (1)

أسما شريف منير تعتذر: الشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي

أعادت أسما شريف منير، تنشيط صفحتها فيسبوك، مجددا، بعد أوقفت الحساب في أعقاب الهجوم الحاد الذي تعرضت له اليوم الجمعة، بسبب المنشور الذي هاجمت فيه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ووصفته فيه بـ"التطرف"، وكتبت ابنه الفنان شريف منير، منشورا جديدا، اعتذرت فيه عن الإساءة للعالم الراحل، إذ قالت: "حصل بيني وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم فهم كلامى على إنى أنتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده".
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