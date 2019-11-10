وفاة شقيق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

فاروق الفيشاوي

أعلنت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، عن وفاة شقيق والد زوجها، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "عم زوجي الكبير في ذمة الله، الفاتحة على روحه وأرواح من سبقونا ولهيثم زكي". رحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا يوم 25 يوليو الماضى، بعد صراع مع مرض السرطان، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن في مقابر الأسرة بالمنوفية، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة قبل رحيله تدهور حالته الصحية، ودخوله في غيبوبة كبد، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 67 عامًا، وكان قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن إصابته بمرض السرطان خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

يذكر أن فاروق الفيشاوي ولد في 5 فبراير 1952 بقرية سرى الليان، بمحافظة المنوفية، لعائلة ميسورة الحال، وكان هو "آخر العنقود" الذي حُرم من والده، فقد توفي وهو في الحادية عشرة من عمره، وتولى رعايته شقيقه الأكبر، ودرس فاروق الفيشاوي في كلية الآداب بجامعة عين شمس. وظهر حبه للتمثيل عقب انضمامه إلى فريق التمثيل