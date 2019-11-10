صاحب محل يطعن عامل نظافة بسبب غبار الأتربة

تحرير:محمد مجلي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

طعن - صورة أرشيفية

أقدم صاحب محل على طعن عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، في العقد الرابع من العمر، بسبب رفض الأول السماح للثاني بكنس الأتربة نتيجة للغبار الناتج عنها، فاستل سلاحا أبيض "كاتر" وطعن به العامل في يديه، بشارع 30 بمنطقة سيدى بشر، شرق محافظة الإسكندرية، لتصبح هذه هي الواقعة الثانية بعد أقل من 48 ساعة، بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بتعرض عامل نظافة للطعن.

انتقل مأمور القسم والضباط إلى موقع الحادث، وتبين أن عامل النظافة يدعى محمد سعد، 38 سنة، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقله إلى مستشفى شرق المدينة. وأفاد العامل المصاب في أثناء استجوابه أنه وقت قيامه بعمله وكنس شارع 30، فوجئ بأحد أصحاب المحال يطالبه بالتوقف عن عمله، فأشار له بضرورة الانتهاء