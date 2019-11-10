سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين بالعراق

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، مقتل 301 شخص وإصابة 15 ألف آخرين، منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، في أكتوبر الماضي. وعلى الرغم من التصاعد في حصيلة ضحايا الحراك الشعبي، يحاول المتظاهرون الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". والسبت الماضي، توصلت الكتل السياسية العراقية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر، وذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
وفي مدينة البصرة الجنوبية، تواصلت الأحد، الاحتجاجات، حيث فرضت قوات الأمن طوقا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وأطلقت قوات الأمن في مدينة الناصرية (جنوب) قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين
اقرأ المزيد
احتجاجات لبنان

حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»

على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية. ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
احتجاجات العراق

عودة الإنترنت في العراق بعد انقطاعه لعدة أيام

عادت خدمة الإنترنت إلى بعض مناطق العراق، اليوم الأحد، وذلك بعد انقطاعها لعدة أيام. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن المستخدمين لاحظوا عودة خدمة الإنترنت، في بعض المناطق بعد أيام من انقطاعها بشكل مفاجئ. من جهته، علق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على قطع خدمة الإنترنت بقوله: "إن السلطات مرغمة أحيانا على تقييد (الإنترنت) عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.
الحرب-في- سوريا (12)

مقتل 4 من الجيش السوري وإصابة 15 آخرين في قصف تركي

أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل عدد من جنود الجيش السوري وإصابة ضابطين برتب رفيعة، جراء قصف شنته القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على ريف تل تمر شمال شرقي البلاد، وذكرت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن المصادر قولها، إنه نتيجة للقصف التركي على قرية "أم شعيفة" التابعة لناحية زركان - أبو راسين، أصيب ضابطان أحدهما برتبة لواء وآخر برتبة عقيد في الجيش السوري، فيما قتل جندي وأصيب آخر في العملية، موضحة أن المصابين نقلوا إلى مستشفى "ليكرين" القريب، فيما لم يتسن التحقق من حقيقة رتب الضابطين.
قوات-امريكية

سوريا الديمقراطية: انسحاب أمريكا من سوريا خطأ تاريخي

قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، اليوم السبت، إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بسحب قواتها من شمال شرق سوريا كان خطأ تاريخي". وأضافت رئيسة الهيئة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنه من الضروري تصحيح القرار بأقصى سرعة ممكنة وحماية سكان المنطقة من الهجوم التركي ودعم إرسال قوات أممية إلى الحدود مع تركيا لحماية الكرد".
اقرأ المزيد من الأخبار
مكان-سقوط-الصاروخ

العراق: سقوط صاروخ كاتيوشا في نهر دجلة وسط بغداد

قال مصدر امني عراقي إن صاروخا كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة التجارية المكتظة بالسكان وسط بغداد دون وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية. وأضاف المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "قوة أمنية اتخذت إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة أمس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
احتجاجات العراق

مقتل وإصابة 25 شخصًا واعتقال 283 في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين فضلا عن اعتقال 283 شخصا خلال الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار، إذ أدانت المفوضية في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة التي أسفرت عن سقوط ضحايا، كما أدانت أي تجاوز بحق الممتلكات العامة والخاصة، داعيا كافة الأطراف إلى الابتعاد عن التصادم والالتزام بسلمية التظاهرات. وبدأ عدد من أحياء الجانب الشرقي من بغداد تنفيذ إضراب عام، احتجاجا على عدم تحقيق مطالب المتظاهرين.
تظاهرات العراق

القتل لم ينفع.. ثورة العراق ولبنان ضد الاستعمار الإيرانى مستمرة

تشهد شوارع العراق ولبنان انتفاضة شعبية منذ أسابيع، لا يقودها أحزاب أو تكتلات سياسية، لكنها حراك شعبى صريح فى هذين البلدين اللذين عانيا من ويلات الحروب التى أرهقت شعبيهما، ورغم اختلاف الأرض واللهجة، فإن المطالب تشابهت والهتافات توحدت، إذ ارتفعت الأصوات تدعو إلى إسقاط الأنظمة القائمة على الطائفية. خرج العراقيون واللبنانيون للتعبير عن رفضهم للفساد المستشرى وتردى الخدمات، فضلا عن الحالة السياسية التى تنعكس سلبا على واقع البلدين، وتهدد سلمهما الاجتماعى، حيث تجمع بغداد وبيروت عوامل عدة حضرت فى الاحتجاجات، أبرزها الحالة الطائفية التى تعدم القاسم المشترك فى هذا الحراك، والحضور الكبير لتأثير أطراف خارجية متمثلة فى إيران وأذرعها على المشهد الداخلى لتلك البلدين.
العراق

ضبط إرهابي ومخبأ أسلحة ومخازن ومعدات تفجير بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأحد القبض على الإرهابي "أبو هارون" جنوبي بغداد، مشيرةً إلى العثور على مخبأ يحتوي على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات "إرهابية" بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها العاصمة. وقالت الخلية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، "إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة العمليات الخاصة الأولى "إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب" من إلقاء القبض على الإرهابي المكني بـ"أبو هارون" بعد نصب كمين محكم له جنوبي العاصمة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]