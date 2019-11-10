حل لغز سرقة خزينة أحد المصانع في أكتوبر

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

سرقة خزينة - تعبيرية

مشرف إنتاج لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال عبر عمله فى أحد المصانع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، فبحث عن زيادة دخله لكن تفكيره أوقعه في أحضان إبليس الذي وسوس له بخيانة الأمانة. خطط لسرقة المصنع الذي يتقاضى منه راتبا شهريا، لم تنصرف عيناه عن الخزينة، خُيل إليه أن بداخلها كنزا سيكون بمنزلة عصا سحرية سرعان ما ستنهي أزماته المالية التي يعاني منها، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره عندما كسر الخزينة، إذ لم يحصل على مبتغاه بل سقط في قبضة الشرطة.

تبلّغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد مسؤولى المصنع المشار إليه، والذى قرر اكتشافه كسر خزينة المصنع وسرقة 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالى. فريق بحث ترأسه العميد طه فودة، رئيس المباحث الجنائية

تبلّغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد مسؤولى المصنع المشار إليه، والذى قرر اكتشافه كسر خزينة المصنع وسرقة 6 دفاتر شيكات ومبلغ مالى.



فريق بحث ترأسه العميد طه فودة، رئيس المباحث الجنائية بقطاع أكتوبر، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مشرفَ إنتاج بالمصنع مقيما بمنشأة القناطر.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بأنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه إلى ورشة الصيانة وأحضر قاطعا كهربائيا، وقطع مفصلات الخزينة المشار إليها واستولى منها على المسروقات وفر هاربا عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى، وأضاف بتخلصه من دفاتر الشيكات.





