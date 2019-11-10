المزايا والعيوب.. ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا 7.2

تشهد السوق المصرية منافسة قوية في فئة الهواتف التي تبدأ أسعارها من 3 آلاف جنيه وحتى 6 آلاف، ويمكن وضع نوكيا 7.2 في منافسة مباشرة وقوية مع هاتفي ريلمي 5 برو وشاومي نوت 8

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

هاتف نوكيا 7.2

تدريجيا تعود شركة نوكيا في عالم الهواتف الذكية، بعدما كانت تسيطر على الحصة الكبرى في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، وترجع قوتها في الشهور الأخيرة بعدما استحوذت عليها شركة HMD لتبدأ من جديد في تلميع العلامة التجارية الأشهر. يأتي ذلك مدعومًا بطرح مجموعة من الهواتف ذات المواصفات القوية، تستهدف من خلالها الفئة المتوسطة وبأسعار تنافسية، وعلى مدار الأسابيع الأخيرة كانت لنوكيا مجموعة من الهواتف الذكية المتميزة طرحتها في مصر، يأتي على رأسها هاتف نوكيا 7.2 صاحب المواصفات والتصميم الجذاب، ونحاول في السطور التالية شرح مزايا وعيوب هاتف نوكيا 7.2.

مواصفات هاتف نوكيا 7.2 شاشة: مساحتها 6.3 بوصة من نوع IPS LCD معالج: ثماني الأنوية من نوع كوالكوم سناب دراجون 660 معالج الرسوميات: أدرينو 512 رامات: 4 أو 6 جيجا بايت الذاكرة التخزينية: 64 أو 128 جيجا بايت كاميرات الخلفية: ثلاثية العدسات بدقة 48+8+5 ميجا بكسل كاميرا أمامية: واحدة بدقة 20 ميجا