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المزايا والعيوب.. ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا 7.2

تشهد السوق المصرية منافسة قوية في فئة الهواتف التي تبدأ أسعارها من 3 آلاف جنيه وحتى 6 آلاف، ويمكن وضع نوكيا 7.2 في منافسة مباشرة وقوية مع هاتفي ريلمي 5 برو وشاومي نوت 8
تحرير:أحمد البرماوي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
هاتف نوكيا 7.2
هاتف نوكيا 7.2
تدريجيا تعود شركة نوكيا في عالم الهواتف الذكية، بعدما كانت تسيطر على الحصة الكبرى في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، وترجع قوتها في الشهور الأخيرة بعدما استحوذت عليها شركة HMD لتبدأ من جديد في تلميع العلامة التجارية الأشهر. يأتي ذلك مدعومًا بطرح مجموعة من الهواتف ذات المواصفات القوية، تستهدف من خلالها الفئة المتوسطة وبأسعار تنافسية، وعلى مدار الأسابيع الأخيرة كانت لنوكيا مجموعة من الهواتف الذكية المتميزة طرحتها في مصر، يأتي على رأسها هاتف نوكيا 7.2 صاحب المواصفات والتصميم الجذاب، ونحاول في السطور التالية شرح مزايا وعيوب هاتف نوكيا 7.2.
مواصفات هاتف نوكيا 7.2  شاشة: مساحتها 6.3 بوصة من نوع IPS LCD  معالج: ثماني الأنوية من نوع كوالكوم سناب دراجون 660 معالج الرسوميات: أدرينو 512 رامات: 4 أو 6 جيجا بايت الذاكرة التخزينية: 64 أو 128 جيجا بايت كاميرات الخلفية: ثلاثية العدسات بدقة 48+8+5 ميجا بكسل كاميرا أمامية: واحدة بدقة 20 ميجا
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هل تربعت سامسونج عرش الهواتف الذكية بعد أزمة هواوي؟

شركة سامسونج الكورية أحد أشهر العلامات التجارية في صناعة الأجهزة الإلكترونية، لكن ذاعت شهرتها بشكل كبير منذ دخولها عالم صناعة الهواتف، وذلك لكون قاعدة المستهلكين لها عريضة جدًّا في مختلف دول العالم، الأمر نفسه ينطبق على شركة هواوي الصينية التي تعمل في مجال صناعة الشبكات، لكن شهرتها لم تتسع بشكل كبير إلا بدخولها عالم صناعة المحمول والأجهزة الذكية تحديدًا رغم أن عائدات شركة هواوي من قطاع الهواتف المحمولة لا يتجاوز 49% من حجم عائدات الشركة، وهي النسبة التي لم تكن تذكر منذ 10 سنوات ولم يكن لهواواي منافسة في مجال الهواتف المحمولة بعكس شركة سامسونج.
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بعد انتهاء الحجز المسبق.. هونر تطرح 9X وBand 5 بمصر

تبدأ شركة هونر، اليوم الخميس، طرح هاتفها honor 9x في السوق المصرية، وذلك بعد نفاد الكمية المحددة للحجز المسبق للهاتف، الذى تم الإعلان عنه قبل أيام. ويأتي هاتف 9x بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، كما يأتى الجهاز بتصميم يحمل شعار الـX وآلية الكاميرا المنبثقة، ما جعل الجهاز أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل وبسعر أقل من 5000 جنيه، وهو ما يتناسب مع خطة الشركة التى تحرص باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.
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300 ألف عرض.. تفاصيل تخفيضات البلاك فرايداي من جوميا

خلال نوفمبر الجاري تقوم شركات التجارة الإلكترونية بتنظيم ما يسمى بالبلاك فرايداي، -الجمعة السوداء- التي تشهد تخفيضات كبيرة على المنتجات، وفي هذا السياق قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر لخدمات التجارة الإلكترونية، إن شركته مستعدة لاستقبال أي عدد من طلبات العملاء خلال تخفيضات البلاك فرايدي، مؤكدًا أن جوميا اتخذت إجراءات احترازية لمنع وصول التجار إلى عروض الحملة من خلال تشجيع المستخدمين على الدفع الإلكتروني، بجانب وضع حد أقصى لقيمة الطلب، وأضاف أن الشركة تقوم بإغلاق المعاملات عن منطقة بعينها إذا رصدت أي تصرف غريب من قبل العملاء.
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