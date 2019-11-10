المزايا والعيوب.. ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا 7.2
تشهد السوق المصرية منافسة قوية في فئة الهواتف التي تبدأ أسعارها من 3 آلاف جنيه وحتى 6 آلاف، ويمكن وضع نوكيا 7.2 في منافسة مباشرة وقوية مع هاتفي ريلمي 5 برو وشاومي نوت 8
تحرير:أحمد البرماوي
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
هاتف نوكيا 7.2
تدريجيا تعود شركة نوكيا في عالم الهواتف الذكية، بعدما كانت تسيطر على الحصة الكبرى في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، وترجع قوتها في الشهور الأخيرة بعدما استحوذت عليها شركة HMD لتبدأ من جديد في تلميع العلامة التجارية الأشهر. يأتي ذلك مدعومًا بطرح مجموعة من الهواتف ذات المواصفات القوية، تستهدف من خلالها الفئة المتوسطة وبأسعار تنافسية، وعلى مدار الأسابيع الأخيرة كانت لنوكيا مجموعة من الهواتف الذكية المتميزة طرحتها في مصر، يأتي على رأسها هاتف نوكيا 7.2 صاحب المواصفات والتصميم الجذاب، ونحاول في السطور التالية شرح مزايا وعيوب هاتف نوكيا 7.2.
مواصفات هاتف نوكيا 7.2
شاشة: مساحتها 6.3 بوصة من نوع IPS LCD
معالج: ثماني الأنوية من نوع كوالكوم سناب دراجون 660
معالج الرسوميات: أدرينو 512
رامات: 4 أو 6 جيجا بايت
الذاكرة التخزينية: 64 أو 128 جيجا بايت
كاميرات الخلفية: ثلاثية العدسات بدقة 48+8+5 ميجا بكسل
كاميرا أمامية: واحدة بدقة 20 ميجا
مواصفات هاتف نوكيا 7.2
شاشة: مساحتها 6.3 بوصة من نوع IPS LCD
معالج: ثماني الأنوية من نوع كوالكوم سناب دراجون 660
معالج الرسوميات: أدرينو 512
رامات: 4 أو 6 جيجا بايت
الذاكرة التخزينية: 64 أو 128 جيجا بايت
كاميرات الخلفية: ثلاثية العدسات بدقة 48+8+5 ميجا بكسل
كاميرا أمامية: واحدة بدقة 20 ميجا بكسل
بطارية: 3500 ملي أمبير
في البداية، السوق المصرية تشهد منافسة قوية في فئة الهواتف المتوسطة والمتوسطة العليا، التي تبدأ أسعارها من 3 آلاف جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، وهنا الإشارة ضرورية إلى أن المواصفات التي كانت تتضمنها هواتف الفئة العليا أصبحت متوافرة في الفئة المتوسطة العليا، خاصة في ما يتعلق بالرامات والمعالج والكاميرات، ويمكن وضع نوكيا 7.2 في منافسة مباشرة وقوية مع هاتفي ريلمي 5 برو وشاومي نوت 8، وجميعها ذات مواصفات قوية بالنسبة لأسعارها، ولكن ماذا يميز نوكيا 7.2 عن منافسيه؟.
هاتف نوكيا 7.2 يأتي بتصميم مميز من حيث الشكل الأمامي والنوتش صغير الحجم للكاميرا الأمامية، بينما من الخلف يعطيه شكل الكاميرات الدائرية شكلا جذابا ومختلفا عن باقي الهواتف من نفس الفئة.
ومن المزايا الرئيسية لهواتف نوكيا، اعتمادها في الكاميرات على عدسات شركة Zeiss الألمانية الشهيرة، والمتخصصة في مجال تكنولوجيا الكاميرات بشكل عام، وهو ما يمنحها قوة في المنافسة في التصوير، ويجعلها منافسا قويا لباقي الشركات الصينية والكورية، ويأتي بـ3 كاميرات بالخلف بدقة 48 ميجا بكسل والثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة 5 ميجا بكسل، لتمنحك صورا لمختلف الوضعيات؛ لوجود زاوية واسعة وثانية فائقة الاتساع وثالثة لعزل الصور.
نوكيا 7.2 يمنحك صورا نقية دقيقة التفاصيل في مختلف مستويات الإضاءة، الكاميرا السيلفي أيضا ممتازة تعطيك صورا شخصية رائعة الجمال بها العديد من الخصائص الجديدة، كما يضم الهاتف إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بجودة 4k بدون اهتزاز لوجود مثبت إلكتروني.
ويأتي الهاتف مع شاشة بدقة Full HD تمنحك إضاءة وسطوعا وألوانا مشبعة -وإن كانت ليست بجودة الشاشات الأموليد- ومقاس الشاشة مناسب جدا مع حواف قليلة، ومع توافر طبقة حماية للشاشة من الخدش والصدمات من نوع Corning Gorilla Glass 3، وأداء تليفون Nokia 7.2 جيد مع النسخة 6 جيجا رام، ويمنحك متعة في الألعاب بمختلف مستويات دقتها، ومنها -على سبيل المثال- بابجي.
الهاتف يدعم خاصية HDR10 والشاشة المعلوماتية Always-on display، مع وجود منفذ منعزل لكارت الميموري الخارجي SD دون التأثير فى أماكن شرائح الاتصال، كما يدعم الاتصال عن طريق NFC، ويدعم الاتصال بالفلاش ميموري مباشرة عن طريق دعم OTG.
ومن أبرز المزايا التي تتمتع بها هواتف نوكيا عموما، نظام التشغيل مع دعم التحديثات المستمرة من نوكيا، ويأتي نوكيا 7.2 مع أندرويد 9 مع واجهة سلسلة سريعة بسبب أندريد 1 الخام، ويعد هاتف نوكيا 7.2 من الهواتف القليلة التي تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، وإن كان الهاتف يحتاج إلى بطارية أكبر حجمًا لتتناسب مع إمكانيات الهاتف، فالبطاريات تمنحك يوم عمل شاقا مع احتمالية أن تفصل شحن قبل نهاية اليوم في حال استخدامك الكبير للألعاب والإنترنت معًا.
يمثل اللون الأخضر في هاتف نوكيا 7.2 أفضل ألوانه لكننا لم نتمكن سوى من تجربة اللون الأسود الفحمي كما يطلق عليه.
يصنف هاتف نوكيا 7.2 ضمن الفئة الاقتصادية السعرية المتوسطة، وسعره في حدود 5 آلاف جنيه بزيادة أو انخفاض 200 جنيه حسب التاجر، وهو سعر يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة في الهاتف.