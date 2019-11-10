جريمة

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة قرب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارا من
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جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
القبض-على-متهم

كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.
وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
سرقة-خزنة-فلوس

حل لغز سرقة خزينة أحد المصانع في أكتوبر

مشرف إنتاج لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال عبر عمله فى أحد المصانع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، فبحث عن زيادة دخله لكن تفكيره أوقعه في أحضان إبليس الذي وسوس له بخيانة الأمانة. خطط لسرقة المصنع الذي يتقاضى منه راتبا شهريا، لم تنصرف عيناه عن الخزينة، خُيل إليه أن بداخلها كنزا سيكون بمنزلة عصا سحرية سرعان ما ستنهي أزماته المالية التي يعاني منها، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره عندما كسر الخزينة، إذ لم يحصل على مبتغاه بل سقط في قبضة الشرطة.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

زيارة استثنائية للسجينات تزامنا مع حملة الـ16 يوما

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة قرب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارا من النصف الثانى لشهر نوفمبر الجارى، وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون لمشاركة ذويهن الاحتفال بهذه المناسبة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.
مخدر-الحشيش

مباحث الوراق توقع عصابة الشقيقين لتجارة الكيف

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مجال التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق الإستراتيجية الموضوعة، الأمر الذي ترجمه ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة على أرض الواقع من خلال الإيقاع بشقيقين كوّنا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في المخدرات والسلاح، وتبين أنهما يتخذان محل سكنهما بمنطقة الوراق شمال المحافظة مسرحا لنشاطهما، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وزارة-الداخلية

إحباط محاولة الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشف عن سابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه. كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قد أكدت قيام (أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة ، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
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