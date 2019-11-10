زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

وزير الداخلية

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وفي وقت سابق، قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منح جميع السجينات زيارة استثنائية واحدة فقط اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/11/2019 حتى يوم الخميس الموافق 21/11/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، وذلك بمناسبة قرب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة اعتبارا من