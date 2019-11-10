جريمة

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
بدورها واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، التى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كل التسهيلات لحصولهم على
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جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
القبض-على-متهم

كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.
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زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
سرقة-خزنة-فلوس

حل لغز سرقة خزينة أحد المصانع في أكتوبر

مشرف إنتاج لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال عبر عمله فى أحد المصانع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، فبحث عن زيادة دخله لكن تفكيره أوقعه في أحضان إبليس الذي وسوس له بخيانة الأمانة. خطط لسرقة المصنع الذي يتقاضى منه راتبا شهريا، لم تنصرف عيناه عن الخزينة، خُيل إليه أن بداخلها كنزا سيكون بمنزلة عصا سحرية سرعان ما ستنهي أزماته المالية التي يعاني منها، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره عندما كسر الخزينة، إذ لم يحصل على مبتغاه بل سقط في قبضة الشرطة.
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الشرطة - استعدادات أمنية (5)

كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية خلال أسبوع؟

"أسبوع الحسم" شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
قوات-الشرطة (3)

رحلة الشرطة لفرض سيطرتها على المحافظات في 7 أيام

أسبوع الحسم هو شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
مقتل-9-إرهابيين (3)

مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بالسحر والجمال

مداهمات عدة، وموجهات مستمرة بين قوات الشرطة وعناصر إجرامية تتخذ منطقة السحر والجمال وكرا للاختباء بعيدا عن ملاحقات الأمن، ونقطة انطلاق ترويج المواد المخدرة والأسلحة عل عملائهم، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التى تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة، فقد تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية والإسماعيلية والقليوبية) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى لاستهداف تلك العناصر.
وزارة-الداخلية

الداخلية: 14 فبراير آخر موعد لترخيص أسلحة الصوت

كشفت وزارة الداخلية عن آخر موعد لترخيص الأسلحة والذخائر، وتحديدا "الصوت"، إذ أصدر المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا، جاء فيه أنه فى ضوء صدور القانون رقم "5" لسنة 2019 وقرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم "1300" لسنة 2019 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، تُذكّر الوزارة المواطنين والتجار بسرعة التوجه لأقسام الشرطة، كل فى نطاق اختصاصه، لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التى منحها القانون، وتنتهى في 2020/1/14.
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