الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

وزارة الداخلية

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

بدورها واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، التى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كل التسهيلات لحصولهم على

بدورها واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، التى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كل التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.



واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددا من المواطنين من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، وقدمت كل التسهيلات اللازمة لهم لاستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.



وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.



