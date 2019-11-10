أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 659 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1480 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 659 جنيهًا. عيار 24: 753 جنيهًا. عيار 18: 565 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5272 جنيها. سعر الأوقية: 1480 دولارًا. وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء الماضي، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات دفعة واحدة، وذلك نتيجة