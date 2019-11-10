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أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 659 جنيها

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1480 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 659 جنيهًا. عيار 24: 753 جنيهًا. عيار 18: 565 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5272 جنيها. سعر الأوقية: 1480 دولارًا. وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء الماضي، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات دفعة واحدة، وذلك نتيجة
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سحر-نصر

شركات أدوية عالمية تضخ استثمارات جديدة في مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من الشركات العالمية المستثمرة فى قطاع الادوية في مصر، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة والسكان لشؤون الدواء. وحضر اللقاء، شركات جونسون اند جونسون، وفايزر، وايلى ليلى وفارما وجلاكسو سميث ومونديفارما. وبحث الاجتماع، زيادة استثمارات الشركات العالمية فى مجال الأدوية فى مصر، وازالة اى عقبات تواجه عمل هذه الشركات من خلال التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والصحة والسكان. وأكدت الوزيرة، تطلع الحكومة لمزيد من مساهمة الشركات العالمية في عملية التنمية بمصر خاصة فى مجال الصحة
البنك-المركزي

«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع. أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
السيارة- نانو -ايجيبت (1)

بنك ناصر الاجتماعي ينفي تقسيط السيارة «نانو إيجيبت»: غير منطقي

نفى الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، ما تردد مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط البنك للسيارة "نانو إيجيبت"، موضحا في تصريحات اليوم، أنه لا توجد أي تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأي من الجهات المسئولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق، مشيرا إلى أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي، لأن الحصول عليها بتقسيط شهري 350 جنيها، يعني أن مدة التقسيط ستزيد عن 10 سنوات، لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات "نانو".
شركات إبادة الحشرات

بسبب الرسائل المزعجة.. تغريم شركة إبادة حشرات 900 ألف جنيه

في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات، وفي ضوء البلاغ الذي تقدم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للنيابة العامة "نيابة الشئون المالية والتجارية" ضد شركات إبادة الحشرات وذلك بهدف مكافحة الرسائل النصية الإعلانية المزعجة للمواطنين ولمكافحة جرائم اجراء الاتصالات بطرق غير مشروعة والتي منها ظاهرة ارسال الرسائل النصية الجماعية من شركات وارقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.
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سبائك-ذهب (4)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية في السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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