أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 659 جنيها
تحرير:أحمد البرماوي
١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب اليوم، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1480 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 659 جنيهًا.
عيار 24: 753 جنيهًا.
عيار 18: 565 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5272 جنيها.
سعر الأوقية: 1480 دولارًا.
وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء الماضي، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات دفعة واحدة، وذلك نتيجة
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 659 جنيهًا.
عيار 24: 753 جنيهًا.
عيار 18: 565 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5272 جنيها.
سعر الأوقية: 1480 دولارًا.
وشهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأربعاء الماضي، في السوق المحلية، لينخفض سعر الجرام نحو 9 جنيهات دفعة واحدة، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.