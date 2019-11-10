كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

ضبط متهم

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، ومن خلال تكثيف الجهود وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم تحديد السيارة المستخدمة، ومرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدار السلام). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته (طبنجة- 8 طلقات لذات العيار- 30 قرصا مخدرا من عقار أومتريل- كارنيه باسمه منسوب

تم تشكيل فريق بحث جنائى، ومن خلال تكثيف الجهود وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم تحديد السيارة المستخدمة، ومرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدار السلام).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته (طبنجة- 8 طلقات لذات العيار- 30 قرصا مخدرا من عقار أومتريل- كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مزور").



بمواجهته بنتائج التحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح النارى المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.



تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجنى عليه، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، داخل المكتب محل عمله، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة.







