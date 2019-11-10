جريمة

كشف ملابسات إطلاق نار على موظف وسرقته بالمعادي

١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
ضبط متهم
ضبط متهم
كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بالقاهرة عن ملابسات بلاغ موظف بشركة رخام (مصاب بعدة إصابات) بمنطقة المعادي، بأنه عقب إنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته فى المنطقة الصناعية بزهراء المعادى، اعترضته سيارة ترجّل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بطبنجة وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله، ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم، إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضا؛ ما أدى إلى حدوث إصابته المنوه بها.
تم تشكيل فريق بحث جنائى، ومن خلال تكثيف الجهود وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم تحديد السيارة المستخدمة، ومرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدار السلام). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته (طبنجة- 8 طلقات لذات العيار- 30 قرصا مخدرا من عقار أومتريل- كارنيه باسمه منسوب
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جثه-في-ارض-زراعيه (5)

مصرع مسنة.. ظنت أنها مخطوفة فقتلها سائق تاكسي

"دبلة وخاتم ذهب وساعة يد" كانت هي المحصلة النهائية التى تركتها مسنة فى العقد الثامن من العمر، تم العثور على جثتها داخل مصرف على الطريق الدائري بحي الرمل، شرق مدينة الإسكندرية، ولم يتم الاستدلال على هويتها، حتى تمكنت فريق البحث الجنائي من كشف لغز العثور على الجثة، إذ تبين أن سائق تاكسي وراء ارتكاب الواقعة والتي بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطار من قسم شرطة الرمل يفيد بالعثور على جثة سيدة عجوز ترتدي متعلقاتها الذهبية داخل مصرف، دون هوية ولا يوجد عليها أي إصابات ظاهرية.
وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة فقط اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 11/11/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2019، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
سرقة-خزنة-فلوس

حل لغز سرقة خزينة أحد المصانع في أكتوبر

مشرف إنتاج لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال عبر عمله فى أحد المصانع الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، فبحث عن زيادة دخله لكن تفكيره أوقعه في أحضان إبليس الذي وسوس له بخيانة الأمانة. خطط لسرقة المصنع الذي يتقاضى منه راتبا شهريا، لم تنصرف عيناه عن الخزينة، خُيل إليه أن بداخلها كنزا سيكون بمنزلة عصا سحرية سرعان ما ستنهي أزماته المالية التي يعاني منها، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره عندما كسر الخزينة، إذ لم يحصل على مبتغاه بل سقط في قبضة الشرطة.
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